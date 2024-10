El estratégico envío de la abuela de Daniel Sancho a su nieto dentro de prisión

El pasado 29 de agosto, la vida de Daniel Sancho cambió para siempre. Después de más de un año esperando conocer la sentencia, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. Tras salir a la luz la decisión del juez, el chef fue trasladado a la prisión de Surat Thani, considerada una de las más peligrosas y duras del mundo. Desde entonces, como no podía ser de otra manera, su adaptación a la misma ha acaparado la atención de numerosos titulares.

A pesar del gran interés generado, son pocos los datos que han trascendido sobre su día a día entre rejas. De hecho, se desconoce si ha cumplido ya con el periodo de aislamiento que tiene que realizar cualquier recluso que ingrese en dicha prisión. No obstante, lo que está claro es que el idioma y la diferencia cultural son barreras que deben superar los extranjeros en las cárceles del país asiático. Hay informes que indican que, como muchos presos de otros países, Daniel Sancho podría estar buscando apoyo en otros reclusos que hablen inglés o español, aunque en su caso, la lectura parece ser su mayor refugio y fuente de aprendizaje para conocer el idioma y adaptarse.

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho. (Foto: Redes Sociales)

Teniendo en cuenta esta petición, la familia de Sancho ha querido cumplir con sus deseos y, con el fin de que sus días en la cárcel sean más amenos, su abuela Noelia Aguirre, madre de Rodolfo Sancho, ha sido la encargada de mandarle regalos a Tailandia. Tal y como ha publicado La Razón, la progenitora del actor ha mandado libros en inglés y en castellano, asegurando así su entretenimiento. Una manera que, en cierta parte, contribuye a que el joven pueda evadirse de la condena perpetua que tendrá que cumplir hasta el fin de sus días. Cabe destacar que abuela y nieto estaban muy unidos, por lo que su relación se ha visto muy afectada tras salir a la luz la sentencia de Daniel.

Daniel Sancho en el furgón policial en Tailandia. (Foto: Gtres)

Además de la lectura, Daniel Sancho también habría dedicado gran parte de su tiempo a escribir. El periódico de España asegura que ha redactado un libro donde cuenta, en primera persona, su propia historia. True crime es el título que ha elegido para esta obra, la cual ya estaría avanzada en unas 80 páginas, según el medio citado.

Sus otras peticiones

Más allá de los libros que ha solicitado y que su abuela no ha dudado en enviarle, Daniel Sancho también ha pedido otro tipo de objetos que no han pasado desapercibidos. De acuerdo con El Confidencial, el recluso ha solicitado seis pares de guantes, un protector bucal, unos protectores de pecho y unas espinillas. Unos objetos que apuntan a que podría tener en mente practicar boxeo, pero, por ahora, no se tiene constancia de que esto sea así.