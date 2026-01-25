Esto es lo que piensa Juan del Val del tipo de educación que le han dado sus padres

Tiene 55 años y puede presumir de haber registrado grandes éxitos a lo largo de su carrera. ¿El último? Ganar un premio Planeta, un galardón literario dotado con un millón de euros, gracias a su nueva novela, Una historia de amor. El colaborador de El Hormiguero no ha dado de lado su trayectoria televisiva y ha continuado vinculado a varios formatos de Atresmedia, como el programa que presenta Pablo Motos o La Roca, el espacio de Nuria Roca. Pero, ¿cómo consigue organizarse tan bien?

Juan del Val ha explicado que viene de una familia normal, es decir, sabe que pare conseguir sus metas debe trabajar y esforzarse al máximo. «Me defino como un chico de barrio al que le fue bien», ha confesado durante una entrevista en A solas con, el pódcast de la diseñadora Vicky Martín Berrocal. El tertuliano explica que tiene tantos valores gracias a sus padres, Fernando y Ángeles y presume de haber recibido una educación muy competente.

Juan del Val en el podcast de Vicky Martín Berrocal. (Foto: Podium Podcast)

Piensa que ha tenido «mucha suerte», aunque no se quita mérito. Sus padres le enseñaron a ofrecer su mejor versión para cumplir sus sueños. Por suerte, ha crecido rodeado de su familia, no tiene ningún problema en este sentido y se siente orgulloso de sus orígenes. «Crecí en una familia humilde de los 70, que veraneaba en el pueblo», empieza diciendo. «En la infancia recibes las armas para estar en el mundo. Y una de ellas es haber sido un niño feliz. Sentirte muy querido, crecer en un entorno en el que la risa, la alegría y la generosidad se valoraba mucho. Son valores que atrapé muy bien porque me las dieron muy bien», relata con orgullo.

Juan del Val, orgulloso de sus orígenes

Como decimos, Juan del Val ganó el premio Planeta hace unos meses y cuando dio su discurso de agradecimiento se acordó de sus progenitores. «Tengamos la edad que tengamos, creo que siempre seremos un niño que quiere que sus padres estén orgullosos de él. Yo espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mí», declaró visiblemente emocionado.

Juan del Val en el Premio Planeta 2025. (Foto: Gtres)

El marido de Nuria Roca nació en Madrid y, como él mismo ha dicho, su infancia ha sido normal, pero quiere que todo el mundo sepa que todo lo que ha construido es gracias a su padres. «Son un referente absoluto por lo que les debo a la hora de haberme educado», le cuenta a Vicky Martín Berrocal. Durante su adolescencia vivió unos años complicados, pero por suerte fue algo pasajero. «Ahí si creo que fallo, fallo a personas que esperaban mucho de mí. Eso me provocó un bloqueo durante unos años de mi vida que me hizo daño. Ha sido el único momento de mi vida en el que he estado triste y me costó salir de ahí (…) En los momentos más complicados, quien estuvo fue mi madre».

Del Val ha llegado lejos y lo que ha aprendido durante el camino es que «el éxito nunca es rotundo y el fracaso tampoco (…) Para mí, el éxito es llegar a ser quien realmente eres. Esa esencia y permitirte ser tú. Te ayuda a ser feliz no darte tanta importancia, la gente tiene su vida. Me conozco muy bien. Conozco todos mis recovecos».