Esto es lo que Karlos Arguiñano no soporta a la hora de comer

Karlos Arguiñano pasó a la primera línea mediática hace una semana tras presentar por primera a vez a su hija más desconocida, Amaia, y posar junto a ella y su mujer en un reportaje realizado por la revista del saludo. Días después, el reconocido chef ha concedido una entrevista a Mikel Idoate en su canal de YouTube donde ha confesado abiertamente muchos de los gustos culinarios que hasta ahora eran desconocidos para la mayoría. El pan ha sido el protagonista indiscutible de su charla en la plataforma citada, ya que ha puesto de manifiesto por primera vez la importancia que tiene para él disfrutar de un buen trozo de pan cuando se sienta en un restaurante.

«Hay restaurantes que te ponen pan chungo. Yo no digo nunca nada pero no como. Yo pan chungo no como. Has ido a un restaurante a comerte un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitako… Dame un buen trozo de pan», confesaba. Continuaba explicando que le es indiferente lo que tenga que pagar por él, pero que es primordial poder acompañar un buen plato de comida con un pan de calidad. «Cóbrame 1,10, 0,80 céntimos o lo que quieras, pero dame un trozo de pan bueno, no como una gominola. Para comprar gominolas ya voy a la tienda de chuches», sostenía.

El valor del pan siempre ha sido un principio que ha querido transmitir a sus hijos, de hecho, su hijo Joseba hace pan y sigue los consejos de su padre a raja tabla: «Le dije si no iba a hacer un buen pan, que no lo hiciera. Haz el mejor pan porque el pan es tan importante como el plato. Tener un tenedor en la mano y un trozo de pan en la otra en la vida», decía, concluyendo que este alimento juega un papel fundamental en cualquier mesa.

Más allá de su devoción por un pan de calidad, el vasco también ha hablado de las pequeñas cosas que le hacen disfrutar sobre la mesa. Y es que considera que comer jamón es una «alegría» para cualquiera: «100 gramos de jamón no arruinan a nadie», apunta entre risas. Precisamente su sentido del humor es otro de los aspectos que más le caracteriza en la pequeña pantalla. Ha confesado a Mikel Idoate que «no entiende la vida sin reír» y que es por eso que sus chistes son sus compañeros diarios en las jornadas de grabación junto a los fogones.

Además del pan y el jamón, dos productos estrella de la gastronomía española, Arguiñano también ha ofrecido su opinión sobre la tortilla de patata. El origen de esta famosa receta tiene muchas versiones pero el cocinero parece tener claro donde se ubica: «Yo suelo decir que, mientras no se demuestre lo contrario, se inventó en Navarra. Y nunca me ha dicho nadie que no», expresa. En cuanto al debate viral de si cocinar con o sin cebolla, el vasco tiene clara su postura: «Me gustan las dos. Aunque suelen decir que hay dos tipos de tortillas. Está la de patatas y luego está la de los que sabemos de esto, que es con cebolla», declaraba.