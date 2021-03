Ha pasado un año desde que el marqués de Griñón, Carlos Falcó, falleciera a los ochenta y tres años a consecuencia del coronavirus y son muchas las cosas que han cambiado en su entorno más cercano. Su viuda, Esther Doña no solo ha tenido que enfrentarse a la pérdida de su marido, sino que pocos meses después también fallecía su padre de la misma enfermedad. De la misma manera, la familia Falcó se enfrentaba a la muerte del marqués de Cubas, hermano de Carlos Falcó y del marido de Xandra Falcó, Jaime Carvajal.

Desde que el marqués de Griñón falleciera, la vida de Esther Doña ha dado un cambio radical. La marquesa viuda ha empezado una nueva etapa fuera de “El Rincón”, la finca en la que residía con su marido y ha optado por una vida discreta y alejada del ojo público en la que fuera su casa de soltera en la localidad madrileña de Majadahonda.

Cuando acaba de cumplirse un año de la muerte de Carlos Falcó, Esther Doña mantiene un perfil bajo y se encuentra alejada de los focos. Su día a día es tranquilo y solitario, con la única compañía de su mascota, una perrita llamada Chloe que se ha convertido en su mejor distracción para los difíciles momentos. En los últimos días se la ha podido ver paseando por las inmediaciones de su residencia junto a la perrita, con el rostro serio, sin maquillaje, cabizbaja y sin quitarse las gafas de sol. Y es que resulta muy difícil conseguir acostumbrarse a una vida sin el que ha sido su gran amor.

Algunos meses después de la muerte de Carlos Falcó, Esther Doña reveló que su marido le había pedido a varios de sus amigos más íntimos que la cuidaran, porque era consciente de que la exmodelo no mantendría una relación constante con los hijos del Marqués. De hecho, en alguna ocasión, la propia Tamara Falcó ha confirmado que su relación con Esther es nula y carece de sentido ahora que su padre ya no está. La propia Esther Doña ha dicho varias veces que no mantiene contacto con los hijos del que fuera su marido y que nunca fue especialmente fácil la relación con ninguno de ellos.

En el primer aniversario de la muerte del aristócrata, la exmodelo ha querido recordarle con un bonito homenaje a través de las redes sociales, con una serie de fotografías de un entrañable viaje a Italia de la pareja en el que al Marqués le concedieron un galardón: “Hoy, en el primer aniversario del fallecimiento por Covid de mi querido marido, Marqués de Griñón, quiero celebrar su vida, sus logros, su carismática personalidad y su pasión por España y los productos españoles», ha escrito la exmodelo. Esther ha comentado algunos de los detalles de la velada, en Italia, en la entrega de premios Il Magníiico Virgin Olive Oil Awards. Una noche muy especial en la que al aristócrata se le reconoció por su extensa trayectoria profesional en la promoción y elaboración de AOVES de calidad españoles. Para esta cita tan importante, la exmodelo lució un espectacular diseño en color dorado del modista Lorenzo Caprile.