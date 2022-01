Esther Doña se adelanta a San Valentín y celebra una fecha clave con el juez Pedraz

Con la romántica canción Cómo te quiero de Rosario Flores como banda sonora y un vídeo editado con sus mejores fotografías personales (esas que no se ven publicadas en el papel cuché). Así ha celebrado Esther Doña una fecha clave de su relación con el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La viuda del Marqués de Griñón cumple 6 meses junto a su nueva ilusión y ha querido pregonar a los cuatro vientos sus sentimientos hacia su novio: “Medio año juntos, mi amor!!! ❤️ Y toda la vida por disfrutar! TQM”. Escribía Doña en una publicación que no ha dejado de aglutinar ‘me gusta’ desde el primer minuto de la subida del mismo a su perfil de Instagram. Uno de ellos el de su amiga celeb Carmen Lomana que de inmediato escribía: “¡Qué bonito!”. Noches de Karoke, veladas al aire libre, salidas en barco y momentos de intimidad hasta ahora nunca vistos en los que la pareja de rienda suelta a su amor profiriéndose continuas muestras de cariño.

Y con ese adjetivo, apelando a la belleza, es como Esther siempre ha querido dibujar la relación con Santiago. Tanto es así que no ha querido esperar ni a San Valentín ni a su primera aniversario para poner en relieve que su noviazgo sigue marchando viento en popa y a toda vela. Esta no ha sido una publicación aislada en el histórico de Esther ensalzando su felicidad junto al magistrado, cualquier momento especial vivido en común ha sido un pretexto perfecto para ella y, como no podía ser de otro modo, en esta ocasión mucho más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Aunque eran amigos desde hacía años, Esther Doña y Santiago Pedraz comenzaron su romance transcurrido un año de la inesperada muerte del esposo de Esther, Carlos Falcó. Aunque varios medios de comunicación se hacían eco del especial trato que había nacido entre ambos, las primeras imágenes de la pareja besándose, publicadas por diferentes cabeceras de la crónica social, cayeron como una auténtica bomba. Aunque en un principio los hijos de su fallecido esposo parecieron no encajar bien el romance de su todavía ‘madrastra viuda’, lo cierto es que semanas después, algunos de ellos como Tamara Falcó mostraban su alegría por Esther y su nueva vida : “Si ella está feliz nosotros estamos felices también”.

Una auténtica declaración de intenciones que ha contribuido a que las tensiones existentes entre ellos se hayan diluido en pro de sus respectivas vidas. Aunque han hablado de boda y ellos mismos han hecho pública esta conversaciones, lo cierto es que por el momento no parece que estén interesados en dar el gran paso todavía. De decidirse a hacerlo, la todavía marquesa viuda de Griñón, como ella misma firma en su libro autobiográfico, perdería su titulo social (hasta ahora permitido por la actual marques) y la pensión de viudedad que, por ende, sigue percibiendo tras el triste deceso de su esposo ¿Dará el paso finalmente de pasar por el altar con su gran amor?