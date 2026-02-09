Estela Grande acude a urgencias dos semanas después de dar a luz: "Tenía 41 de fiebre, estaba delirando"

El pasado 20 de enero, la vida de Estela Grande dio un giro de 180 grados tras convertirse en madre primeriza. La influencer dio la bienvenida a sus mellizos, Luca y Liah, nacidos fruto de su relación con Juan Iglesias, y, desde entonces, a través de sus redes sociales, ha estado mostrando cómo está viviendo esta nueva realidad. Una realidad que en todo momento ha estado marcada por una gran felicidad, pero que, el pasado fin de semana, se ha visto empañada por un inesperado susto de salud.

«Cómo explicaros el fin de semana que he pasado. Spoiler: incluye visita a urgencias», ha comenzado a contar a través de su perfil oficial de Instagram. La modelo ha revelado que ha sido diagnosticada de mastitis y que, aunque ya se encuentra mucho mejor gracias a los antibióticos y analgésicos, lo cierto es que lo ha pasado fatal. «He estado todo el fin de semana con fiebre. Pero fiebre que llegaba de los 39,5ºC hasta los 41ºC. Pensaba que el termómetro estaba roto, pero no, porque estaba delirando. No podía ni coger a los bebés, ni moverme, ni levantarme. Tenía fríos, tembleques y calambres», recordaba.

Estela Grande. (Foto: Instagram)

Estela recalcaba que «lo había pasado muy mal» y que había sido su madre la que le había ayudado en todo momento. Sobre todo cuidando de los bebés, porque Juan tenía partido con el Getafe CF (el equipo donde juega) y no estaba en casa. «No me quedó más remedio que ir a urgencias y era mastitis. Pero bueno, ahora ya con antibiótico, paracetamol y tal, ya soy otra. O sea ya me encuentro increíblemente bien en comparación con el finde. El pecho me duele, pero ya bien», concluía, intentando tranquilizar a sus más de 400.000 seguidores.

¿Qué es la mastitis?

Según la Clínica Universidad de Navarra, la mastitis «es una inflamación del tejido mamario que puede afectar a mujeres, hombres y niños, aunque es más frecuente durante el periodo de lactancia (tal y como le ha ocurrido a Estela Grande)». Se trata de una afección que puede ser causada por infecciones, obstrucciones de los conductos galactóforos, cambios hormonales u otras condiciones subyacentes. Los médicos recomiendan acudir a urgencias cuando se presenta un dolor intenso o persistente, fiebres altas, presencia de pus o bultos en la zona que no desaparecen. Si no se trata a tiempo, puede complicarse con un diagnóstico más serio, como la formación de abscesos o la detención de la lactancia de forma temporal.

El otro susto de Estela Grande tras su parto

Estela siempre se ha caracterizado por sincerarse con sus seguidores tanto en los malos como en los buenos momentos. En esta ocasión, no ha tenido reparo en contar que ha sido diagnosticada de mastitis, así como después del parto también narró que a Luca se le tuvieron que llevar a la UCI nada más nacer.

Estela Grande y Juan Iglesias. (Foto: Gtres)

«Tengo recuerdos borrosos. Pero sé que le decía a Juan vete con él todo el rato… tú no te separes de él. […] Fueron tres días indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles», contaba. Finalmente, todo quedó en un susto y Estela ha destacado en todo momento que, aunque sintió mucho miedo, contó con el apoyo constante de su pareja.