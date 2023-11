La principal fuente de ingresos de Íñigo Onieva, al descubierto

Desde que saltara a la fama por su relación con Tamara Falcó, y más aún, después de contraer matrimonio con ella, el pasado mes de julio, en El Rincón, el palacete del siglo XIX que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó, y que reunió a más de cuatrocientos invitados; Íñigo Onieva ha sido muy cuestionado por lo que respecta a sus quehaceres profesionales. Y no es para menos teniendo en cuenta que, tras ser despedido de su trabajo de RRPP de dos conocidísimos restaurantes de Madrid, escasas semanas antes de su boda, no se le conoce ninguno. Hasta ahora.

Antes de pasar por el altar, Íñigo Onieva trabajaba para el grupo Mabel Hospitality, responsable de varios de los restaurantes de moda de la capital madrileña. Sin embargo, su relación contractual se rompió después de que la empresa le propusiera a Íñigo desempeñar un cambio de funciones sin revisar los términos económicos, y éste no lograra alcanzar un acuerdo definitivo. «A Íñigo Onieva le han despedido del restaurante y de la discoteca de las que era relaciones públicas. Le han dicho que no vuelva a Tatel y Totó, donde ejercía como relaciones públicas. No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí», explicó Belén Esteban. «Su salida ha sido amistosa y sin ningún tipo de problema», expresaron, por su parte, desde Mabel Hospitality.

Iñigo Onieva por las calles de Madrid / Gtres

Pero al margen de lo anterior, entonces, Íñigo también contaba con otros ingresos generados del negocio que él mismo impulsó en febrero del año pasado, en 2022, junto a su socio Pablo Marín. Una sociedad bajo el nombre Meva Hospitality SL, cuya razón social es «la explotación de salas de baile y discotecas, restauración, hostelería, organización de eventos e intermediación del comercio de productos diversos». A través de esta entidad, el marido de la marquesa de Griñón gestiona Lula Club, un local de fiesta ubicado en la Gran Vía madrileña, en el que dejó de ejercer su labor de relaciones públicas tras su reconciliación con Tamara; y pretende sacar adelante otro a principios de 2024.

Sea como fuere, y a expensas de ese nuevo lanzamiento, la empresa en cuestión ha cerrado su primer año con un balance positivo y una facturación de cerca de 400.000 euros, cuyo beneficio limpio se sitúa en los 44.000 euros para Íñigo.

Iñigo Onieva por las calles de Madrid / Gtres

El nuevo trabajo de Íñigo Onieva

Al margen de lo anterior, en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que Íñigo Onieva tenga nuevo trabajo como intermediario o comisionista para un tercero, después de haber sido fotografiado haciendo los trámites de lo que parece ser la nueva sede de una empresa, el pasado día 13 de noviembre.

«Le han enseñado el bloque entero, ha mirado la fachada. Finalmente, ha cogido el edificio completo, 78.000 euros al mes. Ya no está disponible. Estaba muy interesado. Ha mirado todas las plantas. Ha hecho gestos como de asentimiento. Desde que se supo que había dejado de trabajar, Iñigo no ha trabajado de nada más», explicaron desde el programa a los mandos de Ana Rosa Quintana. «La nueva oficina de Íñigo Onieva está ubicada en un barrio de la capital donde el metro cuadrado cuesta 39 euros», añadieron.