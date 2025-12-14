La escapada cultural de la Reina Letizia fuera de agenda: "Estamos súper agradecidos"

La Reina Letizia está muy comprometida con el séptimo arte. Su asistencia al festival Atlàntida Mallorca Film Fest es uno de los momentos más esperados del verano, pero en invierno también aprovecha los huecos que hay en su agenda para disfrutar del cine. En más de una ocasión la hemos visto con don Felipe en alguna sala madrileña y todos los que han sido testigos de este momento aseguran que se comportan como un matrimonio normal, de hecho, piden las entradas y compran los refrescos ellos mismos.

Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, podemos decir que Su Majestad se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana, pues ha aparecido sin avisar en la proyección de Ciudad sin sueño, una película dirigida por Guillermo Galoe. El evento ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid y el cineasta se ha quedado impresionado al ver que este proyecto ha despertado el interés de la Reina.

El mensaje de Guillermo Galoe

La Reina Letizia en el Atlàntida Mallorca Film Fest. (Foto: Gtres)

Ciudad sin sueño está basada en la vida de un chico gitano que vive en la Cañada Real, uno de los asentamientos más grandes de Europa. El protagonista se llama Toni y convive con sus padres, quienes se dedican a la chatarra. Es una película que deja huella, por eso el director organizó un coloquio después de su emisión. Para su sorpresa, la Reina también quiso quedarse a esta charla.

«Ayer S.M. La Reina Letizia vino a ver Ciudad Sin Sueño al Ateneo», ha empezado diciendo en su mensaje. Y después añade: «Le estamos súper agradecidos por venir a ver y apoyar la película, y a participar en el coloquio con Guillermo Galoe, director, Houda Akrikez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cañada TABADOL, moderado por el crítico de cine Luis Martínez».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ciudad Sin Sueño (@ciudadsinsuenopelicula)

Una vez más, doña Letizia se ha mostrado cercana y amable con su querido pueblo. Se ha comportado como si fuese una espectadora más, pero es evidente que su presencia tiene más interés mediático, por eso ahora hay tanta gente hablando de este proyecto cinematográfico.

El plan privado de la Reina Letizia

Para disfrutar de su plan privado, la Reina se ha decantado por una blusa blanca, un pantalón negro y una chaqueta del mismo tono. Un look tan acertado como elegante que le ha permitido disfrutar del evento con total comodidad.

La Reina Letizia con un vestido rojo. (Foto: Gtres)

Guillermo Galoe, entusiasmado por lo sucedido, se ha animado a invitar a sus seguidores a que le den una oportunidad a esta película tan especial.

«En el coloquio, donde nos acompañaron compañeros del cine como Nathalie Poza, Manolo Solo, Fariba Sheikhan, Anna Saura o Sandra Hermida y lxs protagonistas de la primera película de Guillermo, Frágil Equilibrio, pudimos ahondar en cómo una película de ficción hecha junto a una comunidad real ha cambiado las vidas de sus habitantes. Y para seguir visibilizando lo que pasa en Cañada Real, ¡por favor, id al cine a verla!». Su objetivo es mostrar una realidad silenciada y gracias a doña Letizia no tardará en conseguirlo.