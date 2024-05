Enrique Solís, tranquilo junto a Vicky Martín Berrocal tras haber sido denunciado

Enrique Solís se ha situado en la primera plana de la noticia tras haber sido denunciado por una mujer anónima a raíz de un altercado que surgió en Marbella, concretamente en la celebración del cumpleaños de Vicky Martín Berrocal, su actual pareja. Según lo trascendido, el hijo de Carmen Tello protagonizó un tenso encontronazo que terminó con la intervención de la policía y una demanda que, a juzgar por las últimas fotografías captadas por las cámaras de Gtres, parece no haber puesto demasiado nervioso al empresario.

Tal y como se puede ver en las imágenes señaladas, tan solos dos días después de la disputa, y a las puertas del festivo del Día del Trabajador, Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal disfrutaron de una jornada entre amigos en la ciudad malagueña citada, donde su rostro reflejaba una completa tranquilidad pese al episodio que vivieron unas horas antes.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís en Marbella. (Foto: Gtres)

Ese mismo día, las instantáneas confirman que regresaron a Madrid y, de nuevo, recién llegados a la estación de trenes de la capital, transmitieron una absoluta serenidad. Cabe destacar que, por aquel entonces, no había salido a la luz el desagradable episodio que protagonizó Enrique Solís, por lo que se desconoce si este ya tenía constancia de que recibiría una denuncia o si, por el contrario, se enteró más adelante.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís en Madrid. (Foto: Gtres)

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Muchos esperaban que la diseñadora de moda hablará de lo ocurrido desde el plató de TardeAR, programa con el que colabora habitualmente, pero por ahora, no ha sido así. Por su parte, Enrique continúa manteniendo con total discreción todo lo relacionado con su vida personal, por lo que no ha sido extraño que no haya dado un paso al frente para narrar su propia versión de los hechos.

La versión de la denunciante

Según ha podido conocer de primera mano la revista Semana, durante el cumpleaños de Vicky Martín Berrocal (festejado en Marbella), Enrique Solís fue testigo de cómo una mujer, ajena a la celebración, grababa imágenes de la fiesta privada, algo que hizo saltar por los aires la tranquilidad del empresario.

Enrique Solís en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

Según el relato de la denunciante, de pronto se vio increpada por Solís, de muy malas formas, para quitarle el teléfono móvil (mientras le daba un empujón) con el objetivo de borrar el contenido que había en el dispositivo. Tras la inesperada reacción, la mujer no dudó en llamar a la policía y, a los pocos minutos, varios agentes acudieron al hotel donde se estaba celebrando el cumpleaños. De acuerdo con las declaraciones que ofreció la denunciante al medio citado, Solís le arrebató el teléfono de las manos sin intención de devolvérselo, vulnerando así «su derecho a la intimidad».

Por otro lado, en la denuncia consta que la mujer pidió ayuda a Vicky Martín Berrocal, quien se encontraba presente: «La denunciante pide ayuda a la pareja del denunciado, no prestándose este a colaborar observando los hechos», reza el informe policial del que se han hecho eco varios medios.