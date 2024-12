Enrique Iglesias regresa a España: Granca Live Fest será su única fecha en Europa en 2025

El Granca Live Fest 2025 se posiciona como uno de los eventos musicales más destacados del próximo año, reuniendo a grandes estrellas internacionales en un mismo escenario. El mayor atractivo de la próxima edición será el regreso de Enrique Iglesias, quien ofrecerá en el festival su única actuación en Europa en 2025. Este esperado reencuentro con el público español tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, escenario que se convertirá en el epicentro de la música durante todo ese fin de semana.

Enrique Iglesias, elegido Top Latin Artist of All Time por la prestigiosa revista Billboard, regresa a su país natal tras varios años sin actuar en España, a excepción de en la última edición de Los40 Music Awards Santander. La cita será un momento histórico, no solo para sus seguidores, sino también para la industria musical nacional, que celebra el retorno de una de sus figuras más emblemáticas. El artista madrileño ha sido un pionero en el ámbito internacional, rompiendo fronteras y consolidándose como un referente global tanto en español como en inglés. Este esperado regreso será posible gracias a Iglesias Entertainment, promotora líder en la música latinoamericana en España, que ha apostado por traer al artista de vuelta a casa en un evento que ya promete ser inolvidable.

Enrique Iglesias en Los 40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Además de Enrique Iglesias, el Granca Live Fest contará con la presencia de otros gigantes del entretenimiento como Will Smith, quien sigue sorprendiendo con su faceta musical, y Ozuna, uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial. A ellos se suman artistas como Carin León, triunfador de los últimos Latin GRAMMY, la hispanoargentina Nathy Peluso, que presentará su esperado nuevo álbum GRASA, el dúo revelación Ca7riel y Paco Amoroso, y la banda colombiana Bomba Estéreo, famosa por su fusión de música electrónica y ritmos latinos.

Enrique Iglesias: una carrera llena de éxitos

La trayectoria de Enrique Iglesias es un referente absoluto dentro de la música pop latina e internacional. Desde que comenzó su carrera a mediados de los años 90, el cantante ha logrado éxitos que pocos artistas han podido igualar. Ha vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo y ha colocado 105 canciones en el #1 de las listas Billboard.

Ganador de un GRAMMY al Mejor Artista Latino, cinco Latin GRAMMYs y múltiples premios Billboard, Enrique Iglesias ha marcado una época, siendo pionero en la internacionalización de la música en español. Su versatilidad le ha permitido colaborar con grandes artistas como Whitney Houston, Pitbull, Juan Luis Guerra y Nicky Jam, entre muchos otros, consolidando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales.

Enrique Iglesias durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Canciones como Bailando, Hero, Experiencia Religiosa y Súbeme la Radio se han convertido en himnos globales que han sonado en todos los rincones del planeta. Su influencia no solo se limita a lo musical, ya que su imagen y carisma lo han convertido en una figura icónica a nivel cultural. Enrique Iglesias ha recibido el reconocimiento de la industria en múltiples ocasiones, destacando recientemente el premio Global Icon otorgado por Los40 Music Awards Santander, que celebra su trayectoria y su influencia internacional.

Entradas ya a la venta

Con un cartel que combina a leyendas de la música y a estrellas emergentes, el Granca Live Fest 2025 se perfila como uno de los festivales más importantes del año. Las entradas ya están disponibles desde el 17 de diciembre a través de entradas.com y la web oficial del festival. «Con este impresionante cartel y el regreso exclusivo de Enrique Iglesias, el Granca Live Fest no solo celebra la música, sino también la conexión entre los artistas y su público, en una fiesta que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes», señalan desde la organización.

La misma espera una gran afluencia de público, que viajará desde diferentes partes de España y Europa para disfrutar de este acontecimiento musical sin precedentes. El regreso exclusivo de Enrique Iglesias, acompañado de nombres como Will Smith, Ozuna, Nathy Peluso y Bomba Estéreo, convierte al Granca Live Fest «en una cita imprescindible para los amantes de la música».