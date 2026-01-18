El enfado de Eugenia Martínez de Irujo con al prensa durante un acto con animales por San Antón

Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a mostrar su cara más solidaria rodeada de animales durante el día de San Antón en Madrid. La aristócrata, tan educada como siempre, le ha pedido a la prensa que estaba cubriendo el acto que se alejasen un poco. «No os acerquéis tanto, que me sale una cara horrorosa, por favor», ha comentado al respecto. Lo cierto es que había algo de tensión porque han tenido un pequeño encontronazo. En el programa Fiesta han explicado que Eugenia no quería que le preguntasen por su familia, de ahí que haya estado algo distante, pero después ha cambiado de opinión.

La duquesa, cuando ha pasado la tensión, ha estado encantada de atender a la agencia Gtres y a otros medios de comunicación, sobre todo porque estaba ahí por un motivo especial. «Los animales son mi gran pasión; además, desgraciadamente no pueden hablar y todos juntos podemos hacer muchas cosas por ellos, no sólo por los abandonos, sino por los malos tratos», ha explicado. Insiste en que es importante concienciar en este sentido.

Eugenia Martínez de Irujo con una mascota. (Foto: Gtres)

Eugenia está bien acompañada. «Todos son adoptados y tengo 14 perros, cinco gatos, cuatro cerdos, cuatro burros… etc. Pero es difícil elegir un favorito porque les adoro a todos. Es que mira, los animales dan todo el cariño del mundo a cambio de nada y eso no está pagado. Me sé el nombre de todos, pero no te los voy a decir», responde cuando le preguntan por sus animales. Otro de sus principales pilares es su marido, el empresario musical Narcís Rebollo, que ha estado a su lado en todo momento, muy pendiente e inmortalizando el momento con su teléfono móvil, orgulloso de la labor de su mujer.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo compartiendo confidencias. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, todo ha terminado de una forma amable. Tanto es así que con la reportera con la que ha tenido un malentendido a su llegada al evento, se ha dado un beso que ha roto con toda la tensión, tal y como se puede ver en el video de esta noticia. Un gesto que pone de manifiesto la buena actitud que tiene siempre Eugenia con la prensa, con la que siempre colabora de una forma correcta, cariñosa y con la simpatía que la caracteriza, independientemente de que haya podido tener un mal momento por causas que la propia protagonista no ha desvelado.

Eugenia Martínez de Irujo junto a los animales en San Antón. (Foto: Gtres)

Los supuestos motivos del enfado

Según han deslizado en el programa Fiesta de Telecinco, los motivos del enfado de Eugenia Martínez de Irujo podrían estar relacionados con la última polémica de su familia, de la que quiere desligarse por completo. A pesar de las habladurías, lo cierto es que ella no ha dicho directamente el porqué de su agobio en el momento en el que se ha encontrado con numerosos reporteros que querían hablar con ella.

Eugenia Martínez de Irujo con una mascota. (Foto: Gtres)

En los últimos días, ha trascendido que la casa de Alba, propietaria de varios inmuebles en la capital de España, estaría valorando sumergirse en un nuevo proyecto. Los primeros pasos para comenzar esta reforma ya los habrían dado, puesto que no habrían renovado el contrato de alquiler a 75 familias que se alojan en dos de las edificaciones de su propiedad ubicadas en la calle de Manuel y la calle de Duque de Liria, a escasos 100 metros del Palacio de Liria.

Eugenia Martínez de Irujo rodeada de animales. (Foto: Gtres)

Las especulaciones de las que han sido presas estas personas apuntan todas a que la institución estaría pensando en remodelar por completo el interior para explotarlo como apartamentos turísticos. Algo que no ha sentado nada bien a los afectados y tampoco al resto de la sociedad, teniendo en cuenta la tensión que rodea al tema de la vivienda en España y sobre todo en Madrid, donde muchas de sus zonas están catalogadas como espacios tensionados por los precios prohibitivos de los alquileres.