Encarna Sánchez, 28 años del convulso adiós de la primera amiga especial de Isabel Pantoja

De la muerte de Encarna Sánchez se cumplen hoy 28 años y parece que fue ayer, en su chalet de La Moraleja, cuando una de las locuras más famosas de todos los tiempos, fallecía tras una larga batalla contra la enfermedad de un cáncer de pulmón y de laringe. Su pérdida hizo que ese día muchos aficionados a la radio se pasaran a la televisión. Casi tres décadas después sigue en el recuerdo de muchos.

Dos personas había al borde de su cama el día que falleció: Nuria Abad y Josefina Calle. Su íntima amiga y su ama de llaves que antes de su final le ayudaron en todo lo posible. Le daban de comer, la asistían a sentarse en su sillón, le daban a´ánimo y mucho cariño. «La cuidaban como si fuera la madre de las dos, con inmenso amor. Las dos, y en menor medida Inmaculada Liriano, cuidaron a Encarna como a una reina», reveló el productor Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho en el libro Encarna en carne viva. No quería estar sepultada, así que sus restos fueron incinerados y se arrojaron al mar de Marbella, donde Encarna había pasado momentos muy felices.

Encarna Sánchez durante un programa de radio en los estudios de la Cope. / Gtres

Sin embargo, su muerte no fue el final de su polémica vida, pues su legado y su testamento único adornaron las portadas de muchas revistas. En 1970, redactó un testamento en el que dejaba todos sus bienes a una vieja amiga, Pilar Cebrián, a la que no veía desde hacía muchos años. Su amigo José Manual Parada explicó que “Encarna hizo este testamento cuando se fue a Estados Unidos. Fue entonces cuando le dijo a Pilar que se hiciera cargo de su madre si le pasaba algo». Poco después de su fallecimiento, la familia de Encarna no quiso aceptar que Pilar fuera la heredera general de todo el patrimonio de la locutora ​​e intentó impugnar el testamento.

Murió a los 60 años, pero dejó una profunda huella en la historia del periodismo y de la crónica social por su carácter, tan admirado como temido. A pesar de todos los secretos que rodeaban su vida, su carrera nunca pasó desapercibida. Se le escuchó por primera vez en la radio de una emisora ​​juvenil en los años cincuenta del siglo pasado. En 1978 se convirtió en un enorme fenómeno de masas y Radio Miramar supuso uno de los mayores éxitos de su carrera. Muchos rumores incluso dicen que es la presentadora de radio mejor pagada de la historia.

Encarna Sánchez y una amiga, paseando por Marbella. / Gtres

Sánchez utilizaba la radio para ‘vengarse’ de sus enemigos. De todos es sabido las duras palabras de la periodista hacia algunos a personajes públicos en su programa.

Así fue la polémica relación entre Encarna Sánchez e Isabel Pantoja

Isabel Pantoja no solo es la tonadillera más conocida de España, sino que también es una de las mujeres que ha tenido más enemigos públicos, siendo Encarna Sánchez uno de los más relevantes. La locutora se convirtió en la fiel escudera de Isabel durante los años 80, después de la muerte de Paquirri.

Todo comenzó cuando la periodista entrevistó a la tonadillera en su programa de radio Directamente Encarna, en 1991, con motivo de la película El día que nací yo que protagonizaba Isabel. Se cree que Encarna Sánchez se enamoró perdidamente de la tonadillera después de esa charla.

Encarna Sánchez e Isabel Pantoja subiendo a un coche de la marca Suzuki. / Gtres

Después, en el mes de agosto del año 1992, unos fotógrafos capturan a Pantoja en compañía de su vástago, Kiko Rivera y Encarna Sánchez, disfrutando de unas vacaciones en Cádiz y comiezan los rumores de una posible ‘relación sentimental’ entre ellas. Pero, el poder y la influencia de la locutora era tal, que las fotos nunca vieron la luz. De hecho, según el programa Viva la Vida, la relación entre ambas era tan intensa que incluso la locutora llegó a darle 150 millones de pesetas.

Sin embargo, tres años después, en el mes de verano del año 1995, la relación entre Encarna e Isabel se desvaneció. ¿Por qué? Unas imágenes de Isabel Pantoja y María del Monte que habrían dolido profundamente a la periodista, entre otros motivos. Ocho meses después, fallece la periodista.