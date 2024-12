El emporio inmobiliario de Richard Gere: de las fincas en España a la venta de su rancho en EEUU

Richard Gere y Alejandra Silva han empezado una ilusionante etapa en sus vidas tras decidir mudarse a Madrid. Una elección de la que el actor ha confesado sentirse muy orgulloso, ya que considera que es algo que le debía a su mujer. «Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo», explicaba en una reciente entrevista.

La exclusiva urbanización de La Moraleja ha sido la zona elegida por la pareja para instalarse en la capital de nuestro país. Allí, según ha trascendido, viven en una propiedad valorada en 3,5 millones de euros, la cual cuenta con seis cuartos de baño, un semisótano, una bodega y un gran número de habitaciones. Como no podía ser de otra manera, esta nueva adquisición ha puesto en el foco mediático el patrimonio inmobiliario que posee el protagonista de Pretty Woman. Y es que, más allá de elegir Madrid como su nuevo lugar de residencia, el matrimonio también está buscando una segunda casa en España donde puedan veranear y desconectar del ruido de la ciudad.

Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, Richard y Alejandra estarían buscando una finca mirando a la playa en Oleiros, un municipio situado en la provincia de La Coruña. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que este movimiento indica que el matrimonio estaría muy a gusto en nuestro país y que, por ahora, no plantean una fecha exacta de vuelta a Estados Unidos.

Richard Gere y Alejandra Silva en los Premios Elle for Future. (Foto: Gtres)

Más allá del patrimonio que están empezando a forjar en España, Richard Gere también posee joyas inmobiliarias en su país natal. Según la revista People, tiene una mansión en New Canaan que fue construida en 1938. Posee un diseño clásico con seis amplias habitaciones, 11 baños y una gran piscina, entre otras muchas comodidades. Sin embargo, de acuerdo con el medio citado, tras mudarse a España ha decidido ponerla a la venta por 11 millones de euros. No obstante, por ahora, no hay ninguna información que señale que haya encontrado a algún comprador, aunque sí que hay quienes aseguran que antes de ponerla en venta, el intérprete se planteó la opción de convertirla en una granja privada.

Cabe destacar también que en 2022, la estrella de Hollywood se deshizo de un impresionante rancho a las afueras de Nueva York por el que se embolsó 24 millones de euros. Tenía 200.000 metros cuadrados y la compró a mediados de los años ochenta por 1,5 millones de euros, según diferentes medios internacionales.