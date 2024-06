Hoy es un día de profunda pena para Ana Obregón. Para ella, el 23 de junio no es solo una fecha en el calendario, sino un día que marca el nacimiento de su amado hijo Álex Lequio en 1992. Aunque esta fecha debería evocar celebración y alegría, ahora está teñida de dolor y nostalgia. Su personalidad vivaz y su espíritu valiente resonaron especialmente en su lucha contra el cáncer, una batalla que enfrentó con una determinación que inspiró a muchos. Fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un cáncer raro que afecta principalmente a los huesos o al tejido blando que los rodea.

Desafortunadamente, a los 27 años, Álex nos dejó tras esa incansable batalla. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Ana, quien desde entonces ha llevado consigo el peso del amor y la ausencia de su hijo. Cada día, la actriz recuerda a su hijo en cada momento, desde los recuerdos más tempranos de su infancia hasta los últimos momentos compartidos juntos. Pero en este día que habría marcado su 32º cumpleaños, Ana ha decidido honrar la memoria de Álex de una manera íntima y conmovedora. A través de un emotivo vídeo que ha compartido en redes sociales y donde recorre los años compartidos, desde sus primeros días hasta los últimos momentos antes de su partida, Ana muestra el profundo amor y el inmenso orgullo que siente por su hijo.

El vídeo está acompañado por unas palabras desgarradoras pero llenas de amor de Ana: «Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más… el dolor me lo impide. Te amo. Mamá.” La elección de la música, el “All of Me» de John Legend, acompañando el vídeo, añade una capa adicional de emoción y nostalgia. Esta melodía profunda y conmovedora encapsula el dolor y la belleza de la vida compartida con Álex, recordándonos que su legado perdura más allá de su partida física.

El apoyo hacia Ana Obregón ha sido abrumador. Amigos, seguidores y colegas han inundado las redes con mensajes de consuelo y admiración por su fortaleza. Esmeralda Moya expresó: «Te abrazo muy fuerte Ana», mientras que Paloma Cuevas compartió: «Él vive en ti, querida Ana». Estas palabras cálidas y reconfortantes recuerdan a Ana que Álex sigue vivo en los corazones de todos los que lo amaron y lo siguen recordando con cariño.

Por su parte, Alessandro Lequio ha preferido mantener un perfil discreto en este día tan doloroso. En silencio, lleva consigo los recuerdos y el amor eterno por su hijo, encontrando consuelo en la intimidad de sus pensamientos y recuerdos compartidos.