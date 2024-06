La petición de Ana Obregón a su nieta para cuando ella muera

La Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, acogió en la tarde de este miércoles, 19 de junio, los Beef Awards. Unos galardones que reconocen a las personalidades más distinguidas del sector de la carne de vacuno, y celebran la excelencia de la moda, el cine, la gastronomía, el deporte, la nutrición, la música, la salud, o la sostenibilidad, entre otras muchas disciplinas. Hasta allí se desplazaron, como era de esperar, numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, tales como Ana Rosa Quintana, Luis Alfonso de Borbón y su mujer, Margarita Vargas, Patricia Cerezo, Carmen Borrego, Ion Aramendi en compañía de su esposa, María Amores; o Ana Obregón.

Ésta última, fue distinguida con el premio Solidaridad por su labor al frente de la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer, y que presiden ella y Alessandro Lequio. La bióloga se mostró muy emocionada con el reconocimiento, pues en sus propias palabras, «es un premio de mi hijo, no es mío. Era su deseo». «La enfermedad que se llevó a mi hijo se llama sarcoma de Ewing, que afecta, sobre todo, a niños y a gente joven. Y faltan ensayos (…) Me hace mucha ilusión lo de este premio», dijo.

Ana Obregón, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Gracias a la Fundación Aless Lequio, Ana Obregón y sus miembros han podido donar cerca de cien mil euros de los derechos de autor del libro que comenzó a escribir su hijo, Aless Lequio, y que ella terminó tras la muerte del joven en mayo de 2020, El chico de las musarañas; además de otros 60.000 euros a un hospital de Barcelona que trabaja en la investigación específica del sarcoma de Ewing. «Los vamos a invertir en un hospital de Barcelona que ha encontrado la cura para el Sarcoma de Edwin. Más que descubrir, se empiezan los ensayos ahora. Como digo yo siempre: queremos financiar, pero falta dinero. Estamos financiando proyectos importantísimos», contó orgullosa.

Una labor, sea como fuere, que no terminará con la propia Ana Obregón, ya que como reveló, el día que muera, pedirá a su nieta, Ana Sandra, que continúe al frente de la Fundación. «Mi peque, cuando yo no esté, le diré que tiene que seguir con la fundación de su papá. Eso me lo enseñó Álex, que me dio una lección de vida. Me dijo: ‘Mira, mamá, lo más importante en esta vida es primero pasar tiempo con las personas que quieres, y segundo pasar tiempo ayudando a los demás’», explicó.

Ana Obregón, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Para Ana Obregón, la pequeña ha sido su gran bendición tras la muerte de su hijo. Ana Sandra ha supuesto una nueva oportunidad en la vida de la ex intérprete de Ana y los siete. «Estoy volviendo a vivir, siempre lo he dicho. Anita me ha devuelto la vida», expresó Obregón tras ser preguntada expresamente por la menor. «Me emociono. La primera palabra que ha dicho es papá», aseguró. Además, la actriz dijo que su nieta es «clavada» a su hijo Aless pero no solo físicamente, también en forma de ser. «Es igual de alegre. Se está riendo todo el día, es igual de trasto».