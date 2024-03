Arantxa del Sol se encuentra ultimando las horas para poner rumbo a su nueva aventura: Supervivientes. La que fue una de las modelos más reconocidas de los años 90, se convirtió en una de las primeras confirmadas por el reality. «Sé que a muchos os sorprenderá verme aquí. A mí, también, la verdad», expresaba en su vídeo de presentación. Un proyecto que la tiene nerviosa y feliz a partes iguales, al igual que a su hija, Lucía, de 21 años, que no ha dudado en darle un bonito consejo a su madre.

«Hay muchas veces en la vida en las que nos preguntamos ¿A dónde nos llevará el destino? ¿Qué tendrá preparado para nosotros? Incertidumbre, miedo y a veces un poco de nervios por saber qué nos tiene preparados, porque como leí una vez: ‘Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos todos los vientos son desfavorables. Al fin y al cabo, quizás el éxito de la travesía esté ahí: una vez localizadas las coordenadas de nuestro destino, desafiar el oleaje, marcar con estrategia nuestro recorrido poniendo vientos y mareas a favor. Porque en el horizonte siempre estará eso, nuestro puerto’», ha comenzado escribiendo la joven, junto a una entrañable fotografía de su infancia, en la que se la puede ver abrazada a su madre.

«Empieza una de las aventuras más grandes de tu vida y no podemos estar más orgullosos de ti, de tu sacrificio diario, tu entrega y tu valentía. Aprovecha la experiencia, aprende, disfruta de tus compañeros, proponte nuevos retos, llora, ríe, sé tú, ábrete porque tu corazón vale oro y no debes dejarte nada grande para ti sola», ha aconsejado a su madre, mostrando el orgullo que siente por la mujer que le ha dado la vida. Cabe destacar, que madre e hija mantienen una estrecha relación y han sido incontables las ocasiones en las que se han dejado ver disfrutando de distintos momentos juntas.

Asimismo, Lucía ha querido recordarle a su madre que la experiencia no va a ser nada fácil: «No podemos prometerte que será fácil, pero en esos momentos duros, acuérdate de todos los que te queremos y te apoyamos desde aquí. Estoy segura de que conocerás cosas y lograrás nuevos retos que ni tú misma piensas que puedes llegar a lograr, sin prisa que Dios nunca falla. Porque las oportunidades están para agarrarlas fuerte y no soltarlas nunca… ¡Buen viaje Superviviente, cómete el mundo! Te quiero mucho», ha terminado diciendo, sin olvidar decirle que a su vuelta, la familia estará con los brazos abiertos para recibirle.

Así son los hijos de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba

En julio de 2002, la pareja dio la bienvenida al mundo a su primera hija, Lucía, solo nueve meses después de contraer matrimonio. La joven, de 21 años ahora, es un vivo retrato de su madre, heredando su inconfundible estilo y belleza. Además, es una gran amante de los caballos y del campo. En cuanto a sus estudios, Lucía no ha descartado en absoluto dedicarse al mundo de la moda; sin embargo, actualmente estudia Diseño Gráfico en Madrid. Durante sus tiempos de descanso universitario, se dedica al voluntariado, una de sus grandes pasiones, lo que la ha llevado a cruzar el charco en distintas ocasiones hasta Argentina o Paraguay.

Arantxa del Sol y sus dos hijos/ Redes Sociales

Por otro lado, Arantxa y Finito tienen otro hijo en común, Juan. Nacido en agosto de 2008, estudió hasta 2014 en un centro privado, católico y bilingüe en el centro de la capital. Actualmente, continúa su educación secundaria en Córdoba, ciudad a la que la familia se mudó hace diez años para que el torero pudiera estar cerca del campo y alejado de los focos.