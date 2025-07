Emma García ha comenzado sus vacaciones de verano. Dejando el programa Fiesta al mando de Terelu Campos, César Muñoz y Álex Blanquer, la presentadora ha decidido marcharse de Madrid para desconectar de la rutina, como hace cada año. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de viajar hasta San Sebastián, su tierra natal, la periodista ha decidido trasladarse hasta Cádiz, concretamente hasta Zahara de los Atunes, para dar una sorpresa a su íntima amiga, Paz Padilla.

Tal y como ha publicado la propia humorista a través de las redes sociales, ha recibido la inesperada visita de Emma en El Trompeta, el bar de playa que ha pasado a ser uno de los últimos negocios, y tal vez el más especial, de Paz Padilla y de su hija, Anna Ferrer. «Hay amigas que son hogar, y ella lo es @emmagarciaweb. Vino de sorpresa a El Trompeta y me regaló una noche inolvidable. Gracias por estar siempre. Te quiero», escribía la gaditana junto a una fotografía en la que aparecía abrazada a la mencionada.

Paz Padilla y Emma García en El Trompeta, Cádiz. (Foto: Instagram)

El Trompeta era un chiringuito que tenía en propiedad Luis Padilla, hermano de Paz, quien murió repentinamente en octubre de 2024 a la temprana edad de los 57 años. Desde entonces, la humorista y su hija decidieron reabrir el negocio, ubicado en una privilegiada ubicación de la localidad gaditana citada, en homenaje al fallecido, el cual era muy conocido y querido por los vecinos. Su triste pérdida dejó conmovida a toda su familia y a los amigos de estos, incluida Emma García, quien, sin poder evitar las lágrimas, en riguroso directo quiso mandar un emotivo mensaje a su amiga en uno de los momentos más complicados de su vida. Es una tristísima noticia. Un hombre joven… no sabemos lo que ha ocurrido. Estaba muy unido a Paz y a todos sus hermanos. Durísimo […] Paz, ya sabes que te quiero y que te mando un abrazo inmenso lleno de cariño en estos duros momentos», expresaba.

Han pasado más de ocho meses desde entonces y el reencuentro que acaba de producirse entre Emma y Paz deja patente, una vez más, la estrecha relación que ambas continúan manteniendo, a pesar de que la gaditana ya no forma parte de la plantilla de Mediaset, la cadena donde se fraguó su amistad. Por ahora, Emma García no se ha pronunciado al respecto sobre su cambio de destino vacacional ni sobre su visita a El Trompeta, ya que lo cierto es que es una figura conocida que no utiliza asiduamente las redes sociales.

No obstante, no es la primera vez que Emma apoya a Paz Padilla en alguno de sus proyectos profesionales. Sin ir más lejos, cuando escribió el libro El humor de mi vida, la periodista le dedicó unas emotivas palabras en el universo 2.0. «Amor puro, auténtico, escrito desde las entrañas y el corazón, Paz. Eres tú en estado puro: la persona, la artista, la hija, la madre y la compañera de vida. De una preciosa vida compartida con una de las despedidas más bonitas que uno pueda imaginar… has conseguido reflejar la muerte con la dureza del momento, con la tristeza del sentimiento, con la fragancia de ese amor incondicional y con la calma en el alma, en la tuya, tras un vacío del que solo una persona generosa y valiente como tú, es capaz», expresó.