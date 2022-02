Elsa Pataky sufre las consecuencias del fuerte temporal de lluvias australiano

Pese a que las redes sociales son el escaparate perfecto para que los rostros conocidos muestren cómo es su día a día, muchos de ellos han sido duramente criticados por enseñar únicamente la parte positiva. En la vida de los famosos no todo es de color de rosa, y la última en expresarlo ha sido Elsa Pataky a través de unas imágenes de lo más reveladoras.

Teniendo en cuenta la complicadísima situación meteorológica que está sufriendo Australia a consecuencia de los fuertes temporales de lluvias, el país ha sido azotado duramente con inundaciones y riadas que también han afectado al domicilio que Elsa Pataky comparte con Chris Hemsworth en Byron Bay, una localidad costera de 9.000 habitantes que también consiguió encandilar en su día a otras celebrities como Nicole Kidman o Natalie Portman. Además de ser un paraje con la naturaleza como gran protagonista, también es hogar de cientos de especies dadas sus condiciones y su clima, motivo por el que los ciudadanos han tenido que aprender a convivir con algunos animales de lo más exóticos, integrando su presencia en su vida cotidiana.

Como es habitual, la actriz se disponía a acompañar a su hija al colegio para dar el pistoletazo de salida a la semana. Lo que tal vez ambas no podrían imaginar es que, a la salida de su domicilio, se encontrarían una fuerte riada que imposibilitaría su paso. No obstante, y acostumbradas a este tipo de situaciones, la esposa del intérprete de Thor y su hija no dudaron en ponerse manos a la obra para atravesar una fuerte riada a pie para llegar a su destino, algo que algunos tertulianos ya han considerado “un poco peligroso”, más aún sabiéndose que se bajaron del coche para hacer el trayecto andando.

Pese a que en España pueda parecer algo inaudito, la hija de Pataky no parece estar muy asustada por el temporal. En los vídeos de Instagram de su madre se aprecia cómo la pequeña corre descalza por encima de una lluvia que no cesa, habiéndose prolongado su caída hasta las cuatro horas y sumando. Por su parte, mientras Elsa grababa a su hija también aprovechaba para enfocarse a sí misma, completamente empapada y disfrutando de la lluvia y de la fuerza de la naturaleza en un continente tan característico como Oceanía.

Estas tormentas han tenido lugar justo unas semanas después de que Elsa y Chris volvieran a casa. La pareja terminó el 2021 y comenzó el 2022 haciendo un tour por diferentes países del mundo en compañía de sus tres hijos: India Rose y los gemelos, Sasha y Tristán. La familia se embarcó en un periplo en el que recorrieron algunos enclaves entre los que estaba España. El primer lugar en el que aterrizaron fue Sevilla, donde Elsa disfrutó de una espectacular jornada a caballo en la finca de Rocío Peralta para después aparecer en el SICAB para recoger un premio. Pero la escapada no quedó ahí, y más tarde fueron a Praga, a Venecia, a Roma, a París y a Londres.