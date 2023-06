Elena Tablada vuelve a Instagram con un mensaje para sí misma

Después de la tormenta siempre llega la calma. Pero no, Elena Tablada (42) no pasa por su mejor momento. A su sonada guerra mediática con su ex, Javier Ungría, se sumó hace escasos días un nuevo problema con la que sería su mayor fuente de ingresos en la actualidad: sus redes sociales. Y es que la diseñadora de joyas, tal y como confirmó ella misma en el programa Socialité, ha sido víctima de un hackeo de su cuenta de Instagram, donde acumula más de doscientos mil seguidores. «Me las han hackeado. Sí, en eso estoy. Intentando reclamarlo, lo que pasa es que es muy raro. No sé quien me las puede haber hackeado porque no están como anunciando nada. Normalmente cuando hackean pues anuncian algo, venden bitcoins o algo, pero esta, simplemente, ha desaparecido. Entonces, no sé», explicó.

Este contratiempo, no obstante, ya habría sido resuelto si tenemos en cuenta el stories que la empresaria ha publicado hace escasos minutos: una instantánea de un escrito que la influencer se dedica a sí misma. «Querida Elena, otra piedra en el camino con la que tropezaste, pero no consiguió tumbarte. El desvío ya viene llegando», reza la misiva.

Elena Tablada no es el único rostro conocido que sufre este tipo de percance en sus redes en estos meses. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, la cuenta oficial de Orestes, conocido por su paso por Pasapalabra, también fue hackeada. «Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor», explicó. Antes, celebridades como Jason Momoa, Emma Watson, Justin Bieber o Selena Gómez, sufrieron lo mismo.

Giro inesperado en el juicio de Tablada y Javier Ungría

Fue en agosto de 2022 cuando Elena Tablada y Javier Ungría confirmaron su separación tras seis años juntos y una hija en común, Camila. «Después de seis años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un parón para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia, y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida, y si me veo en la posición de ponerlas en una balanza, siempre pensarán más ellas. El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el que cual estaremos unidos».

La noticia dejó helados a los miles de seguidores de la pareja. No más, eso sí, que su guerra de los últimos meses por la custodia de la menor. De hecho, hace varias semanas, ambos se convirtieron en noticia después de que el encuentro en los juzgados se ha postpusiera por «falta de jueces». La cita estaba prevista para el día 13 de junio a las nueve de la mañana y el asunto legal que se presentó es la solicitud de la custodia compartida.