Elena Tablada y su ex, Javier Ungría, se convirtieron en dos grandes protagonistas del año 2024 por destapar el lado más oscuro de su relación. A pesar del cruce de acusaciones públicas y el triste final de su romance, la diseñadora mira con ilusión hacia el futuro: «No he perdido la fe en el amor, sé que llegará en el momento que yo esté preparada para abrirme. Ahora mismo no», continúa lanzando un dardo envenenado sobre su pasado: «Quiero seguir conmigo y conseguir cosas que seguramente con pareja no podría. Quiero realizarme como persona individual. He perdido mucho tiempo en cosas de mi vida que no me han aportado absolutamente nada».

Elena Tablada y Javier Ungría. (Foto: Gtres)

Elena está atravesando un proceso de aprendizaje personal para que sus relaciones sean más sanas en un futuro. «Mis errores y mis fallos son míos y gracias a ellos soy como soy a día de hoy. Sé poner mis límites, mis bases, sé lo que quiero, sé lo que no, sé a quién abrirle las puertas de mi corazón y a quién no. Por eso, el día que conozca a alguien creo que va a ser mucho más fructífero». La cubana tiene claro que la clave para que una relación funcione es la empatía: «Lo que más debe tener ahora un hombre es empatía. Con la empatía se logran muchas cosas, se llega a muchos puntos comunes y negociaciones. Todo es una negociación en la vida, incluso el amor».

Elena Tablada. (Foto: Gtres)

La lista de propósitos que la empresaria ha elaborado para 2025 es muy realista aunque prefiere mantenerla en secreto. «Tengo muchos propósitos pero me he puesto los que realmente voy a cumplir. Le pido muchas cosas al universo, tengo muchos planes pero no quiero contarlos. El 2024 acabó muy bien, fue un año muy bueno. El 25 empezó muy bien y tengo muchas ganas de experimentar y disfrutar con la gente que quiero». Elena ha confirmado que tendrá que pixelar la cara de su hija Camila respetando la decisión de su ex, Javier Ungría: «La situación se quedó en 2024 y no quiero darle más protagonismo a eso que gracias a Dios se cerró. Me encantaría que consiguiera una pareja, cuanto antes mejor».

Su hija mayor, Ella, está en plena adolescencia aunque tiene muy buena relación con su madre y con su padre, el cantante David Bisbal. «Son difíciles pero es muy buena niña, muy tranquilota y muy noble. Eso me da más tranquilidad. De carácter se parece bastante a mamá». Apunto de cumplir 15 años, la joven ya tiene ganas de redes sociales: «No me da miedo aunque es algo que hemos hablado en común los tres (con su ex, David Bisbal). Para tener tus redes sociales tienes que tener las bases muy asentadas, tener los pies en la tierra, saber quién eres y saber que lo que digan los demás no te define. Creo hay que tener una cierta edad y una cierta madurez. Llegará. Hay que entrenarse muy bien y tener mucha seguridad en ti mismo».

Cuando Ella y Camila se van con sus respectivos padres, Elena intenta disfrutar de ese tiempo para ella. «Cuando no están las extraño mucho pero intento disfrutar de mis momentos sola. Se lo digo a muchas mamás separadas ‘disfruta de los momentos que no estés con ella porque son tuyos’», explica la diseñadora.