Edurne está en la cuenta atrás para dar a luz al que será su primer hijo y ha comenzado la semana acudiendo a una cita médica. A su lado, su madre, Yolanda Almagro, que vive esta dulce espera con la ilusión de una abuela. Ambas han acudido a un conocido hospital de Madrid a primera hora de la mañana, no sin antes darse un capricho en forma de desayuno. Y es que la cantante ha compartido con sus seguidores cuál está siendo uno de sus antojos durante el embarazo: los churros.

La artista ha lucido un abrigo rosa pastel y una camiseta negra debajo que impedía ver su tripita. No es la primera vez que opta por esta prenda ya que disimula muy bien su fisonomía y permite que las cámaras no capten la evolución de la curva de su felicidad. Edurne también lucía mascarilla negra protectora, bolso del mismo color, el último modelo de móvil de Apple y su pelo recogido en una coleta alta. Cabe destacar que ha acudido sin su chico ya que David de Gea -muy criticado de nuevo esta temporada- no ha podido viajar a Madrid por tener que atender sus compromisos deportivos. En la jornada de ayer disputó un partido de liga con el Manchester United que ganó por 3-1.

La que fuera representante de España en Eurovisión está a pocas semanas de ver la cara a su hijo, una preciosa niña, ya que está de nueve meses y en breve saldrá de cuentas. Sin embargo, eso no le ha impedido ser protagonista de un momento que se ha hecho viral, su imperial actuación junto a Blas Cantó, próximo representante de España en el certamen europeo de música. Edurne sorprendió a todos por su forma física, derroche de fuerza y voz pese a estar en los últimos días de embarazo: «Estando de nueve meses no sabía si llegaría a poder cantarla, pero ahí estuvimos las dos. Mucha suerte, vas a ser el mejor representante. Nos quedamos contigo», ha comentado.

Donde sí que ha mostrado la evolución de su tripa ha sido en su cuenta de Instagram. Allí, Edurne ha querido compartir con sus seguidores su felicidad y nerviosismo por la noticia que cambiará su año. Fue el pasado 5 de noviembre cuando anunciaron la buena nueva. Hay que destacar que tanto la cantante como el portero español son muy discretos a la hora de mostrar sus sentimientos. Llevan su vida privada con cierto hermetismo, alejados de los medios de comunicación, pero, desde que se dio a conocer la noticia de que serán papás, sí que se han mostrado más prolíficos a la hora de dedicarse gestos de cariño en redes sociales.

La historia de amor de Edurne y de Gea cumple este 2021 una década. Al comienzo fue un romance que generó dudas ya que tuvieron que salvar un escollo muy importante bien pronto, la distancia. El arquero era un prometedor futbolista de la cantera del Atlético de Madrid al que se rifaban los equipos más potentes. Fue el Manchester United el que se hizo con sus servicios y el que generó la brecha entre Inglaterra y España. No obstante, con fuerza e ilusión lograron seguir manteniendo vivo un amor a distancia. Poco a poco, Edurne pasaba largas temporadas en la fría ciudad británica y de Gea volaba a España cada vez que su calendario se lo permitía. Quién les iba a decir por aquel entonces que diez años después iban a estrenar la familia.