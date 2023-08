La dura confesión de Wanda Nara que confirma su enfermedad

«El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbre cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien». Con estas palabras, Wanda Nara informaba el pasado 17 de julio a sus seguidores de Instagram que algo en su salud no iba según lo esperado, encendiendo todas las alarmas al respecto y generando infinitos rumores que señalaban diferentes enfermedades por las que podía estar atravesando la modelo.

Tras ese mensaje, Wanda Nara no ha vuelto a pronunciarse sobre su estado de salud. Por el momento, lo único que conocemos gracias a su contenido en redes es que se encuentra en Turquía acompañando a Mauro Icardi en su regreso al Galatasaray. No obstante, el que sí que ha alzado la voz sobre la posible enfermedad que padece ha sido Angel de Brito, el presentador de LAM, el programa argentino emitido por América TV. El periodista ha confesado que ha mantenido «una conversación muy larga» con ella donde ha podido conocer de primera mano el diagnóstico que ha recibido en los últimos días tras las pruebas a las que se ha sometido.

«Me contó todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente con nombre y apellido, me la dijo», comenzaba a narrar el periodista. Continuaba explicando que, aunque él diera algunos detalles sobre la emotiva charla que mantuvo con ella, sigue siendo firme a su decisión de que sea la empresaria quien cuente en primera persona lo que le está ocurriendo. «Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté», comentaba, añadiendo que lo hará en el momento en el que ella se sienta «más tranquila» y cuando regrese a Buenos Aires tras su viaje a Turquía.

Ángel de Bitro continuó sus declaraciones desvelando que Wanda habría aceptado someterse a un tratamiento que llevará a cabo en Argentina, el cual es su principal objetivo ahora mismo: «Wanda está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó expresamente», decía. Desmentía por completo los rumores que señalaban que se iba a tratar en Milán o en Turquía ya que, según la información que maneja, la empresaria prefiere tratarse con los médicos argentinos pese a que estuvo en manos de un médico de cabecera italiano durante más de quince años. «Está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución argentina a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene», sostiene.

Según le contó Wanda, la joven se enteró por la televisión de su propio diagnóstico, un episodio que recuerda especialmente duro. Pese a todo, fue el pasado jueves cuando recibió el resultado final de la biopsia y vio como las enfermeras entraban llorando a abrazarla. De acuerdo con lo narrado por de Bitro, Wanda pensaba que se iba a morir y que nadie era capaz de decírselo. «Me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo», le confesó al periodista.