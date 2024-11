El pasado 2 de noviembre falleció Jorge Sabater de Sabatés, padre de Leticia Sabater, a los 91 años, en una residencia en Sevilla la Nueva (Madrid) a causa de un fallo multiorgánico. El progenitor de la cantante nació en Barcelona y era doctor ingeniero de Minas. Tras su marcha, la familia realizó una íntima despedida en la localidad de Valdemoro.

Ahora, dos semanas después de lo ocurrido, Leticia Sabater se ha pronunciado sobre cómo se encuentra. «Ha fallecido y lo siento por él, pero, desde luego, mi padre para mí siempre ha sido una auténtica pesadilla», ha comenzado narrando.

Leticia Sabater posando. (Foto: Gtres)

«Durante toda la vida me ha llegado a humillar tanto que jamás he podido quererle», ha confesado la artista. «Cuando falleció, sí es verdad que me sentí un poco mal, pero no porque falleciera. Me sentí un poco mal porque pensé qué pena haber tenido un padre con el que jamás he podido disfrutar, ni compartir nada, ni llevarme bien», ha asegurado. Sus declaraciones van más allá y Leticia ha explicado que nunca se ha llevado bien con su padre. «Nunca nos hemos soportado», ha puntualizado.

Leticia Sabater en un parking. (Foto: Gtres)

«Es la realidad. Él y yo jamás nos hemos entendido desde que nací hasta la actualidad. Despreciada toda la vida», ha continuado. Al mismo tiempo, Sabater ha reflexionado y ha indicado que por eso es una persona tan «independiente». «Por eso me cuesta tanto encontrar el amor de un hombre. Posiblemente por la desconfianza que tengo a raíz de haber tenido el padre que he tenido», ha explicado. Leticia también ha asegurado que no se reconcilió con su padre antes de que falleciera. «Ni pude ni tampoco quise porque la vida no son los últimos minutos de vida. La vida son muchos años», ha dicho en Y ahora Sonsoles.

Leticia Sabater en un photocall. (Foto: Gtres)

El pasado mes de mayo, la cantante confesó que sus padres nunca quisieron que se dedicara al mundo del espectáculo. Sin embargo, Leticia Sabater continuó su camino delante de las cámaras, lo que provocó una brecha familiar. «Yo estuve, más o menos, dos años sin hablarme con mi padre», dijo con un nudo en la garganta en el citado programa.

Una infancia marcada por el bullyng

Durante su paso por El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos, Leticia Sabater habló de su infancia. «Era muy poco agraciada», explicó. «Yo me di cuenta de que tenía que ser simpática para que alguien me hiciera caso. A mi me cuesta explicarlo porque yo he sufrido mucho, en el colegio me han insultado mucho y te dicen de todo. Hasta los 13 años sufrí muchísimo día tras día», explicó.