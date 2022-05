Carlos Fitz-James Stuart ha disfrutado de una tarde de toros en la madrileña plaza de Las Ventas. El duque de Alba ha acudido solo a la cita y no ha dudado en atender amablemente a los medios que se han acercado a hacerle algunas preguntas. A pesar de ser un rostro habitual en las diferentes ferias taurinas, Carlos Fitz-James Stuart ha reconocido que es la primera vez que acude este año: “El cartel es magnífico, a ver qué tal resulta”, ha dicho el aristócrata sobre la corrida de Las Ventas para asistir a la corrida de Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Juan Ortega. “He estado fuera y no he podido venir”, ha comentado.

El aristócrata ha dicho que ve a su sobrina, Tana Rivera, “muy guapa”. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la sociedad. Apenas un día antes de que su tío acudiera a la plaza, Tana y su novio, Manuel Vega, disfrutaron de una tarde de toros. Como era de esperar Tana Rivera es una apasionada de los toros y suele acudir en compañía de su novio. La historia de amor entre ambos avanza a pasos agigantados y se han convertido en una de las parejas más relevantes de la actualidad. cEl duque de Alba ha confirmado que ya ha podido conocer a Manuel Vega y reconoce que es “muy simpático”.

Con una gran sonrisa en el rostro, el duque de Alba ha asegurado que le gustaría volver a ser abuelo. En estos momentos, solo tiene una nieta, Rosario, hija de los duques de Huéscar -Fernando Fitz James y Sofía Palazuelo- y que todavía no ha cumplido dos años: “yo creo que soy mejor abuelo de lo que creía”, ha comentado. El duque de Alba ha reconocido que mima mucho a su nieta. Sin embargo, parece que por ahora tendrá que esperar ya que ni los duques de Huéscar ni los condes de Osorno se han animado todavía a darle un nieto. En el caso de Carlos Fitz-James y su mujer, Belén Corsini, cumplían hace unos días su primer aniversario de boda, pero por ahora no han pensado en ampliar la familia.

Muy atento y amable, como suele ser habitual en él, el duque de Alba también se ha pronunciado sobre algunos de los temas de actualidad de los últimos días, como la visita exprés del Rey Juan Carlos a España la pasada semana. “Don Juan Carlos ha hecho tantísimo por España y le debemos tanto que me quedo con eso, porque ha hecho una labor extraordinaria que ahora se reconoce, pero que cada vez se sabrá más”, ha asegurado el Duque. De la misma manera, tampoco ha dudado en comentar el reciente positivo de la Reina Sofía, con quien mantiene una estrecha relación: “la queremos mucho”, ha sentenciado.