La casa de Alba está de celebración. Hoy, 2 de octubre, Carlos Fitz-James Stuart cumple 74 años en uno de los momentos más dulces de su vida. Una nueva vuelta al sol marcada por la publicación de la biografía de su padre, Luis Martínez de Irujo. Fue el pasado 9 de septiembre cuando se cumplieron 50 años de su pérdida, aprovechando la ocasión para sacar a la luz el libro de sus memorias, Luis Martinez de Irujo, duque de Alba. El peso de la fama. Un homenaje escrito por el profesor de sociología José Miguel Hernández barral que presentó hace apenas una semana en el Palacio de Liria.

Un acontecimiento que no pasó desapercibido, pues supuso el fin de las tensiones en el seno de la familia Alba. Y es que, la presentación de esta biografía hizo que los hermanos del clan familiar dejaran a un lado los enfrentamientos para mostrarse más unidos que nunca. De este modo, el legado de Luis Martínez de Irujo fue capaz de congregar a la familia al completo, dejando entrever la buena relación entre ellos tras varios años de peleas y disputas familiares. Pese a que la imagen más impactante fue la del duque de Alba junto a su hermano Cayetano, lo cierto es que fue Jaboco Fitz-James Stuart quien, al tomar la palabra, consiguió acaparar todas las miradas.

El conde de Siruela fue el encargado de poner en relevancia esta unión entre los hermanos Alba en torno a la figura de su padre. “Hay unanimidad de todos. Yo al principio tenía mis reservas, porque no sabía a qué puerto iba a llegar y eso y por eso me he alegrado”, sentenció. Pero para llegar a este punto, el clan familiar ha tenido que lidiar con varios enfrentamientos entre los que cabe destacar tres de ellos.

Los problemas comenzaron tras el fallecimiento de la Duquesa de Alba. El primero llegó cuando Carlos decidió reorganizar el funcionamiento de la casa, prescindiendo así de las labores de su hermano Cayetano en la Fundación. El segundo se produjo al repartir la herencia de la duquesa de Alba pues, aunque ella misma se encargó de establecer para quién irían sus bienes, los hermanos no se pusieron de acuerdo con los objetos del tercio de libre disposición de la herencia de su madre. Y el último llegó cuando el nuevo duque de Alba quiso sacar el máximo rendimiento a su patrimonio, queriendo abrir la casa de las Dueñas al público sin contar con la opinión de nadie más. Además, Carlos continuó implicado en la marca de productor gourmet que la duquesa lanzó con ayuda de su hijo Cayetano. En ese momento, ambos quisieron lanzar sus productos coincidiendo con el aniversario de la muerte de su madre, algo que no sentó nada bien al resto de hermanos, que no quisieron mezclar lo sentimental con los negocios.

Además de estos frentes abiertos, la familia ha protagonizado varios escándalos tras la ausencia de la Duquesa de Alba. Uno de ellos fue cuando Sofía Palazuelo no quiso contraer matrimonio en un templo religioso y, tras ser obligada a casarse en los jardines del Palacio de Liria, decidió no lucir ninguna de las dos tiaras de los Alba. Y el más sonado fue el enfrentamiento entre Cayetano y Carlos después de que el duque de Alba decidiera que Genoveva Casanova no era bienvenida en la cena de Nochebuena de 2017. Un gesto que dolió con fuerza al duque de Arjona.

Ahora, parece que esos tiempos de enfrentamiento constante han quedado atrás y hoy, Carlos Fitz-James Stuart puede soplar las velas como protagonista de un punto de inflexión familiar, con todos sus hermanos reunidos en torno a la figura de su padre. Un acontecimiento histórico que parecía que nunca iba a llegar.