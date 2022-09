Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James preparan el nacimiento de su bebé con una incógnita en el aire

El otoño está a punto de comenzar y no puede hacerlo de mejor manera para Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart. Inmersos en la gestación de su segundo hijo en común, el cual está previsto que llegue al mundo a finales de este mismo año, la pareja ha querido aprovechar los últimos rayos de sol de la temporada estival para salir a pasear por la capital en compañía de su mascota.

Sin poder evitar mostrar la felicidad que siente por este próximo nacimiento, la de Palma ha admitido que ambos están tremendamente contentos por la buena nueva: “Sí, muy contentos, muchas gracias”, ha comenzado diciendo, mientras que su marido se apresuraba para abrir las puertas del domicilio conyugal. Con respecto al nombre de la pequeña, aún parece que Sofía no lo tiene del todo claro: “Tenemos varios en mente, pero todavía tenemos que decidir”, ha zanjado, dejando así entrever que estos últimos meses de embarazo serán cruciales para ultimar detalles y tener todo listo para recibir con los brazos abiertos a la pequeña con la que ampliarán la familia.

No cabe duda de que este nacimiento ha llenado de felicidad a todos los miembros de la familia Alba, que ya se preparan para dar la mejor de las bienvenidas a la nueva integrante del clan. De hecho, fue el tío de Fernando Fitz-James, Fernando Martínez de Irujo, quien desveló por error a la prensa el sexo del bebé que esperaban su sobrino y Sofía Palazuelo. Lo hizo durante la gala de la Fundación Recal, en la que, además de apuntar que “todo está bien”, hizo referencia a un dato clave: “Es otra niña, otra niña”, repetía, sin darse cuenta del fallo hasta unos minutos más tarde, cuando ya no quiso decir cuál sería el nombre que sus padres le pondrían: “Pues ahora no me acuerdo, perdone”, zanjaba, cortando así la conversación.

Sea como fuere, lo cierto es que probablemente este despiste no haya importado en absoluto a los futuros progenitores, que estarán inmersos en la alegría que dará a su casa la pequeña que se convertirá en perfecta compañera de juegos de su hermana Rosario. De hecho, entre ellas tan solo habrá poco más de dos años de referencia, ya que la primogénita celebró su segundo cumpleaños hace unas semanas. Por otro lado, también cabe destacar que Carlos Fitz-James Stuart y su ex, Matilde Solís, volverán a convertirse en abuelos cuando el bebé nazca, lo que hará que otro vínculo les una pese a haber tomado caminos separados.

Con este paseo, Sofía y Fernando ponen fin a su último verano antes de dar la bienvenida a su nuevo retoño. Una época estival en la que han podido descansar al máximo en su fabulosa residencia de Sotogrande, gracias a la que pueden disfrutar de la amplia costa gaditana, ideal para desconectar de los quehaceres propios de otras épocas del año.