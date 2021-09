Matilde Solís, una abuela orgullosa a la espera de más nietos

No es muy habitual que Matilde Solís se prodigue ante los medios de comunicación. Siempre ha tratado de mantenerse al margen del foco aunque los acontecimientos que han marcado su vida le hayan empujado hacia él. Ahora, da la sensación de que disfruta de una etapa vital mucho menos agitada. Ser abuela le ha cambiado por completo y se muestra mucho más relajada, siempre en compañía de los suyos.

Así es como se ha la visto recientemente, disfrutando de una agradable comida con sus hijos menores (Francisco Borja Moreno y Carlos Fitz James) y Belén Corsini, la reciente esposa del hijo menor del duque de Alba. Los cuatro comieron en un restaurante cercano a la casa de Matilde y salieron sonrientes del mismo. Belén se mostró de lo más educada con la prensa, contestado a todas las preguntas. Así, nos confirmó que no descarta tener hijos y que está encantada con el verano y con lo que les depara el futuro.

Por su parte Matilde, reveló que está loca con su nieta Rosario (hija de su hijo Fernando y Sofía Palazuelo), de la que disfruta muchísimo y que le encantaría volver a ser abuela de nuevo. Toda la familia paseó desde el restaurante hasta el lugar donde estaba aparcado su coche, probando la buena sintonía que comparte toda la familia.

La familia ha atendido a los micrófonos de la prensa con la discreción y la educación que les caracteriza. Sin embargo, mantienen las distancias y no pronuncian una palabra de más. Preguntados por su verano, Belén Corsini desvela que ha sido «fenomenal». El otoño se presenta «tranquilo» y sin grandes cosas en el horizonte.

Buena parte de la conversación la ha acaparado la pequeña Rosario. La hija de Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo. Los duques de Huéscar han sido los primeros en hacer abuela a Matilde Solís. ¿Se plantean los condes de Osorno aumentar la familia también? «Bueno, eso tiempo al tiempo», dice Belén, consciente de que todavía no ha llegado el momento. Actualmente, disfrutan de sus primeros meses como recién casados después de que el pasado mes de mayo se dieran el sí quiero.

Quien sí que se moja es la exmujer del duque de Alba. Matilde asegura que «yo estoy feliz con mi nieta y luego lo que… por supuesto, encantada, disfrutar de cada momento. Estoy disfrutando muchísimo de mi nieta, la verdad que sí», comenta.

Cabe recordar que la última vez que la madre de Carlos y Fernando Fitz-James estuvo en el disparadero fue a consecuencia de los abusos que sufrió por parte de su psiquiatra, Javier Criado. Ella misma habló en su cuenta de Facebook de este episodio negro de su vida: «Hola! En la carta que escribí hace meses no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado, así que lo digo ahora. Sufrí abusos sexuales, a parte de todo lo demás. Las mujeres que me han dado su testimonio me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más», rezaba un mensaje que después borró.