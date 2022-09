Fernando Martínez de Irujo ha resuelto por error el gran misterio en torno al embarazo de Sofía Palazuelo que no es otro que el sexo del bebé que espera junto a su marido, Fernando Fitz-James . Lo ha hecho durante su presencia en la gala de la Fundación Recal. Si bien hizo gala de su gran discreción, fue muy amable con la prensa y aseguro que el verano había ido bien y que Sofía estaba llevando correctamente su segundo embarazo: “todo bien”.

Lo que nadie se esperaba es que fuera a desvelar el secreto. Quizá por los nervios de atravesar cuánto antes la zona donde se encontraban los medios de comunicación gráficos, el tío paterno de Fernando Fitz-James cayó en el despiste de confesar que estaban esperando una niña. Lo hizo a la pregunta de «¿Es otra niña?», por parte de los reporteros, a lo que el miembro de la Casa Alba asintió: «Es otra niña, otra niña», repitió. No obstante, pareció darse cuenta de su error cuando se le preguntó por el nombre que iba a recibir la pequeña y deshizo sus pasos: «Pues ahora no me acuerdo, perdone».

En otro orden de cosas, el hijo de la duquesa de Alba no se pronunció sobre el fallecimiento de la reina Isabel II, pero sí que apoyó al marido de Lourdes Montes en su faceta como cantante, aunque reconoció que no lo había escuchado todavía. Un despiste del que todo el mundo habla y del que no ha habido reacción alguna al respecto por parte de los padres de la pequeña que viene en camino.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz James comunicaron la buena nueva de su embarazo el pasado mes de julio. Se espera que la niña venga al mundo a comienzos del 2023 y se unirá a su hermanita Rosario, quien pronto será su compañero de juegos. Este nacimiento se producirá poco tiempo después del primero ya que su primera hija ha cumplido dos años este mes de septiembre. De este modo, harán abuelos por segunda vez a Carlos Fitz-James Stuart y a su ex, Matilde Solís.

El matrimonio ha pasado un verano de lo más especial, el último antes de dar la bienvenida a su nuevo retoño. Han descansado en su fabulosa residencia de Sotogrande. Ambos encuentran en la costa gaditana su refugio ideal para desconectar en verano. Hace días que están de vuelta en la capital para volver a ponerse al frente de sus compromisos profesionales, así como de ultimar todos los detalles de cara a la llegada de su nueva ilusión.

Respecto al nombre de pila que recibirá hay que destacar que es una incógnita, pero que en su primera elección se decantaron por uno con importancia capital dentro de la familia. Rosario ha sido clave dentro de los Alba ya que, además de ser uno de los nombres de la anterior Duquesa, lo era también de la madre de Cayetana, María del Rosario de Silva y Guturbay, marquesa de San Vicente del Barco, fallecida a los treinta y tres años de tuberculosis , ocasionando que Cayetana se quedara huérfana de madre a los siete años.