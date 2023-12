Aunque Joaquín Torres pasó a ser un personaje más habitual de la crónica social tras contraer matrimonio con Raúl Prieto (antiguo director de Sálvame) lo cierto es que durante el último año se ha posicionado en el centro del huracán mediático tras protagonizar distintos frentes abiertos que han hecho que sus pasos sean uno de los más seguidos del país. Una de las polémicas más sonadas la experimentó tras las declaraciones de Tamara Falcó sobre su nuevo hogar: un ático diseñado por el arquitecto mencionado que no tuvo grandes elogios por parte de la marquesa de Griñón tras conocer su resultado. «La casa que me he comprado tiene unas vistas preciosas, pero me veía todo el mundo. Así que he puesto plantas. Y lo han llamado bloqueo botánico», decía, añadiendo que tal vez, para ella, no había sido «la mejor idea», aunque fuera muy bonita sobre plano.

Su respuesta a Tamara Falcó

Estas palabras hicieron estallar a Joaquín, dejando la polémica servida y mostrándose completamente molesto con la crítica de la hija de Isabel Preysler a su trabajo: «Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada. Asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que para gustarte hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene», manifestaba en el programa Socialité.

Joaquín Torres protagonista de una noticia del programa ‘Socialité’/ Mediaset

Ante tal sonada disputa, Joaquín quiso zanjar la polémica a través de su stories de Instagram, invitando a Tamara a que se deshiciera del ático: «Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofrende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, que lo venda. Polémica zanjada», escribía.

Disputa en directo con Susanna Griso

A esta polémica le han seguido muchas otras en la pequeña pantalla que le ha continuado posicionando en el ojo del huracán. El arquitecto aceptó acudir a Espejo Público como colaborador habitual pero no se le ha vuelto a ver en la programación desde que protagonizó un fuerte enfrentamiento con Susanna Griso y su equipo. Joaquín decidió abandonar el plató tras sentirse humillado por ser utilizado en un reportaje emitido por el espacio televisivo donde se ponía su nombre de ejemplo como personaje público que podría comprar seguidores en las redes, algo que negó rotundamente. «¿Hacer espectáculo así conmigo? Esto es abusivo. De tal manera que, obviamente, soy yo el que va a tomar medidas», sentenciaba antes de abandonar el directo.

El cabreo de Joaquín Torres por acusarle de tener perfiles falsos en redes . Se ha ido de #EspejoPublico pic.twitter.com/7Z7cdeLOKU — TVMASPI (@sebas_maspons) November 23, 2023

Accidente de moto

Días después de este viral momento en televisión, Joaquín volvía a protagonizar titulares tras sufrir un aparatoso accidente de moto que le ha obligado a pasar por quirófano: «El lunes pasado, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje sin mirar y me arrolló. Los motoristas de Madrid somos transparentes», aseguraba. Continuaba explicando que tenía la pelvis rota por varios sitios y el antebrazo fracturado, sumado a una lesión pulmonar y de hígado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Torres (@acerojoaquintorres)

No cabe duda de que el 2023 ha estado marcado por la polémica para Joaquín Torres, quien no ha parado de hacer frente, mediáticamente, a diferentes polémicas abiertas, además de sufrir algún que otro varapalo de salud. Habrá que esperar al 2024 para ver si continúa con esta misma dinámica o si, por el contrario, prefiere desvincularse de todo lo que suponga polémica y escándalos de la esfera pública.