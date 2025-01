Diego Gómez califica a Isabel Pantoja como nunca y habla de su relación con ella

Diego Gómez, ex pareja de Isabel Pantoja, ha roto su silencio concediendo una demoledora entrevista en televisión. Antes de contar su relato, ha querido revelar el motivo que le ha incitado a dar este importante paso con el que ha acaparado gran parte de la atención mediática de la crónica social de nuestro país.

«Antes de comenzar, me gustaría explicar de alguna forma el motivo por el que he concedido esta entrevista. Fundamentalmente ha sido por empatía a Isa Pantoja. Esa es la primera razón y, la segunda porque me apetece», ha indicado en un primer momento.

Diego Gómez, ex pareja de Isabel Pantoja. (Foto: Telecinco)

Entre otras cosas ha hablado del papel como madre de Isabel Pantoja y de la nula relación que tiene la intérprete de Marinero de luces con sus dos hijos, Isa y Kiko Rivera. «Para una madre, sus hijos deben ser lo primero», ha indicado Gómez. Además, cabe destacar en estas líneas que durante mucho tiempo se ha hablado sobre la poca relación entre Agustín Pantoja e Isa. Sin embargo, para Diego Gómez la única culpable es Isabel. «Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre yo creo que es Isabel. Si yo no quiero que a mi hija se la trate de alguna forma, pongo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. La responsable eres tú, por mucho orgullo, por mucha soberbia que pueda tener, por muchas razones que ella cree que tiene… son sus hijos», ha dicho.

Isabel Pantoja durante un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Diego Gómez ha hablado sobre su relación sentimental que se terminó hace ya más de dos décadas. En el marco de esta intervención ha sido preguntado sobre si la cantante se portó bien con él durante su relación. «En su fuero íntimo, sí», ha expresado, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que bajo su punto de vista ella no estaba «enamorada». En esta misma línea se ha pronunciado sobre una deslealtad por parte de Isabel Pantoja. «¿Quieres calificarlo como desleal? Pues algo de eso pudo haber. Yo te acabo de comentar que ella no fue honesta conmigo», ha dicho a la periodista encargada de la entrevista que se ha emitido en TardeAR, espacio de Telecinco.

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Sobre su estancia en la cárcel

Otro de los asuntos que ha tratado Diego Gómez en esta inesperada reaparición televisiva ha sido sobre el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, quien el 21 de noviembre de 2014, a las 7.55 de la mañana, llegaba a la cárcel de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para cumplir la condena de dos años por blanqueo de capitales. «Quizás le ofrecía unas posibilidades importantes de mejora económica (hace referencia a Julián Muñoz, también involucrado en el caso). Le advertí que podía meterse en problemas. Como desafortunadamente así fue. Ha habido un antes y un después. No lo ha asumido ni lo asumirá nunca. Pasarte dos años en la cárcel… es muy problemático», ha asegurado Diego Gómez.