El día que Kiko Matamoros hizo pública su relación con Sofía Suescun: "Creo que puede llegar lejos"

La guerra entre Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúa acaparando gran parte de la atención mediática de nuestro país. La de Pamplona utiliza diariamente las redes sociales para actualizar a todos sus seguidores sobre cómo se siente respecto a lo ocurrido, mientras que la ganadora de Gran Hermano 16 ha dado todas las explicaciones pertinentes sobre su versión de los hechos desde el plató de ¡De viernes! Sin embargo, como era de esperar, se ha generado un gran interés alrededor del pasado sentimental de Sofía y en cómo experimentaron sus ex parejas tener a la que fuera camionera de suegra. Esto ha sacado a la luz algunos romances que la joven protagonizó en sus inicios en la televisión y de los que no se volvió a hablar, como la supuesta historia que vivió junto a Kiko Matamoros.

Corría el año 2018 cuando Kiko Matamoros reconocía que estaba de nuevo ilusionado en el amor, tan solo unos meses después de conocerse su ruptura con Makoke. A golpe de exclusiva, el televisivo confesó que estaba iniciando una relación «que creía que podía llegar lejos» y la afortunada era, ni más ni menos, que Sofía Suescun. En las semanas anteriores, ambos habían sido protagonistas de diferentes rumores que señalaban que podría estar empezándose a fraguar entre ellos algo más que una amistad por la cariñosa actitud que mostraban en los platós, y finalmente fue el propio Kiko quien lo confirmó.

Albalá haciendo referencia a esto y la cara de Frank Blanco es un poema ! #Fiesta18A 😂🤣😂🤣😂 #Niquefueramos2S https://t.co/C4yXiknub4 pic.twitter.com/ah59KZvvie — JOTEANDO A MI AIRE2 (@jotacdv1) August 18, 2024

«Tengo ganas y necesidad de ir más lejos con Sofía Suescun. Puede ser una relación bonita», comenzaba a decir en la entrevista que concedió para la revista Diez Minutos. «Me apetece estar con ella. Me apetece verla. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así. No tengo porqué esconderlo», confesaba. El que por aquel entonces era colaborador de Sálvame continuaba deshaciéndose en halagos hacia Sofía: «Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor», aseguraba.

Kiko Matamoros en la inauguración de un nuevo restaurante del grupo Papúa en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Sofía siempre ha preferido guardar silencio sobre la supuesta relación que mantuvo con Kiko Matamoros. La única vez que se pronunció al respecto fue durante su participación en el programa Gran Hermano DÚO, donde no confirmó ni desmintió dicho romance: «En septiembre se habló un poco y ya está. Coincidimos en una gala y ya…», aseguraba a sus compañeras.

A día de hoy, Sofía mantiene una relación sentimental con Kiko Jiménez y Matamoros, por su parte, se encuentra felizmente casado con Marta López. Es por ello por lo que el supuesto romance que vivieron no ha vuelto a salir a la primera línea de la noticia. Sin embargo, la guerra de Maite Galdeano con su hija y su yerno ha conseguido que los fantasmas del pasado del historial amoroso de la ex concursante de Supervivientes regresen a la actualidad.