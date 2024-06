Kiko Matamoros sobre la reacción del clan campos al embarazo de Alejandra: "La ilusión no es tanta"

Es la noticia de la semana. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan su primer hijo en común tan solo unos meses después de salir a la luz su inesperado romance. «Todavía no sabemos si es niño o niña. El bebé nacerá en diciembre. Estamos muy contentos», aseguraban los futuros padres en las páginas del último número de la revista del saludo. Como no podía ser de otra manera, la exclusiva no ha tardado en generar todo tipo de opiniones, entre las que destaca la de Kiko Matamoros, quien ha sembrado la duda sobre cómo ha reaccionado el clan Campos ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.

«Me he puesto en el lugar de los padres, y supongo que estarán contentos e ilusionados, aunque la información que tengo va un poquito más allá», comenzaba a decir durante la inauguración de un nuevo restaurante del grupo Papúa en Madrid, a la que ha acudido junto a Marta López, su mujer. «En algún aspecto o en alguna persona en concreto, la ilusión no es tanta y la preocupación es mucha», proseguía. Al no dar el nombre de la persona a la que se refería, los medios encargados de cubrir el evento quisieron indagar sobre si hablaba de Terelu, algo que el colaborador de Ni que fuéramos negó por completo, dejando entrever que el que no estaría tan contento con la noticia de convertirse en abuelo sería Alejandro Rubio.

Kiko Matamoros y Marta López en la inauguración de un nuevo restaurante del grupo Papúa en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a su opinión personal, Matamoros comentaba que no ve preparada Alejandra para ser madre: «Creo que es una persona que todavía anda buscando una profesión, que está muy perdida y que le falta cierta madurez. Pero bueno, que ha habido quien ha sido madre con 15 años y ha sido una madre excelente. La vida te puede dar muchas sorpresas», expresaba.

Kiko Matamoros en la inauguración de un nuevo restaurante del grupo Papúa en Madrid. (Foto: Gtres)Kiko Matamoros en la inauguración de un nuevo restaurante del grupo Papúa en Madrid. (Foto: Gtres)

Acerca de los problemas judiciales que sostiene Carlo Costanzia en la actualidad, Kiko ha manifestado que espera que pueda solventarlos para «encauzar su vida de alguna manera» y conseguir «una estabilidad económica que le pueda dar tranquilidad». Cabe destacar que Kiko conoce a Carlo desde que nació gracias a la relación sentimental que mantuvo con su tía, Marián Flores, por lo que llegaron a ser incluso familia.

La reacción de Carmen Borrego

Pese a que las palabras de Kiko Matamoros dejan entrever que no toda la familia Campos está de acuerdo con el embarazo de Alejandra, Carmen Borrego, el único miembro del clan que por ahora se ha pronunciado, ha mostrado una postura muy contraria a las declaraciones de su ex compañero. Visiblemente contenta, la hermana de Terelu ha manifestado que la llegada de un niño siempre es una muy buena noticia, y más si nace «fruto del amor», como es el caso de Alejandra y Carlo. «Están encantados y espectaculares de guapos los dos. […] Están enamorados. Y eso es lo más importante», señalaba.

La tertuliana de Mediaset proseguía explicando, durante su asistencia a los Premios Beef, que Alejandra siempre había querido ser madre, por lo que no tiene dudas de que se convertirá en toda una «madraza». Cuando se enteró de la noticia, lo primero que hizo Carmen fue decirle que se ofrecía para criarle. «Yo creo que en estos momentos lo importante es que lo que venga, venga bien», decía.

Carmen Borrego en los Premios Beef. (Foto: Gtres)

En cuanto a las críticas que ha recibido su sobrina por vender su vida privada en una exclusiva tras posicionarse siempre en contra a hacerlo, Carmen se ha mostrado tajante: «Decimos tantas cosas a lo largo de nuestras vidas que luego cambiamos… esta es una más. Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad cambiar de opinión. Los momentos de la vida son distintos. Y no seré yo quien critique», sentenciaba.

Para terminar, Carmen mencionaba que no tiene dudas de que su madre, María Teresa Campos, estaría muy contenta con el embarazo de Alejandra: «Estaría encantada. Ella sería feliz en estos momentos. Me duele que no pueda vivir el momento feliz de su nieta», concluía.