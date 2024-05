Terelu Campos ha desaparecido de la parrilla televisiva. Inesperado movimiento que ha hecho saltar todas las alarmas sobre qué le ocurre a la hija de María Teresa Campos. Finalmente, se ha conocido que ha sufrido un revés de salud, motivo por el que permanece alejada del foco mediático.

Ha sido su hermana, Carmen Borrego la que ha actualizado cómo se encuentra la madre de Alejandra Rubio, quien no contesta al teléfono móvil. «Está perfectamente. Gracias», ha dicho en un primer momento.

«No, no le ha pasado nada. Gracias a dios no le ha pasado absolutamente nada», ha insistido, sin querer entrar en más detalles al respecto. Sin embargo, sí ha confirmado que habla con ella «todos los días».

Por otro lado, el pasado martes, 28 de mayo, algunos colaboradores de Espejo Público se preguntaron cómo se encontraba Terelu Campos. Ninguno de ellos había podido hablar por teléfono con la televisiva. Finalmente, Alonso Caparrós despejó la gran incógnita y reveló en directo cuál es el problema que padece la presentadora. Fue ella misma quien se lo dijo a través de un mensaje. «Hola Alonso, estoy bien. Solo que tengo un edema en las cuerdas vocales que me estoy tratando. Espero que tú estés bien», fue el escrito por parte de Terelu.

Cabe reseñar que, hace poco más de dos meses, Terelu Campos canceló su participación en el programa D Corazón por ser ingresada en el hospital a consecuencia de una neumonía. Una enfermedad respiratoria por la que permaneció bajo supervisión médica algunos días en el centro hospitalario.

¿Qué es el edema de Reinke?

Esta dolencia es un proceso inflamatorio crónico de las dos cuerdas vocales que suele ser consecuencia del tabaco. Se trata de una afección de lo más molesta para las personas que lo padecen, dado que se les hace muy complicado el hecho de hablar.

Ausente de las redes sociales

Además de ausentarse en sus respectivos puestos de trabajo como colaboradora de televisión, Terelu Campos permanece completamente aislada del universo 2.0, donde, habitualmente, suele mostrarse activa.

Sin ir más lejos, su última publicación en Instagram data del pasado 8 de mayo, día en el que el Real Madrid se clasificó para disputar la final de la Champions contra el Dortmund el próximo 1 de junio a las 21:00 de la noche. La presentadora de televisión, confesa aficionada del club blanco, compartió un post donde la felicidad por el resultado del encuentro se reflejó a la perfección en su rostro: «¡Hala Madrid! ¡Esto solo lo hace un equipazo como el Madrid! ¡Uff que descanso después de un partido de infarto!», escribió.