En la más estricta intimidad y sin flores. El último adiós a la abuela de la reina Letizia, Menchu Álvarez del Valle estará marcado por la discreción y la sencillez, Nada de protocolos más allá de las medidas de seguridad propias de la nueva nueva normalidad. La locutora será enterrada en la tierra en la que fue tan feliz y donde pasó sus últimos años. Según han informado varias fuentes locales, era expreso deseo de Menchu recibir sepultura en el cementerio de El Carmen, donde también descansan los restos mortales de su marido, José Luis Ortiz Velasco, fallecido en 2005, y los de su hija, Cristina Ortiz, que murió en el año 2001.

Será una ceremonia privada, a la que solo podrán asistir los familiares directos. Según ha podido trascender hasta el momento, la propia Menchu dejó establecido que en su último adiós no hubiera ni ramos ni coronas de flores. En su recuerdo, este martes repicaban las campanas de la iglesia de San Salvador de Moru. Y es que a pesar de que Menchu nació en Santander, pasó la mayor parte de su vida en Asturias y esto era algo que llevaba con gran orgullo.

Por el momento son muy pocos los datos que se conocen sobre el fallecimiento de la madre de Jesús Ortiz. Según revelan algunos medios asturianos, Menchu ha expirado en su propia casa, la propiedad en Sardéu a la que se retiró hace varios años y donde tantas veces la visitaban don Felipe y doña Letizia. Allí la locutora encontró la tranquilidad en sus últimos años y disfrutaba de la naturaleza y la independencia.

Como Menchu no era un miembro oficial de la familia real su muerte se considera un acontecimiento que pertenece al ámbito estrictamente privado, por lo que no existe información oficial al respecto. Por este motivo, por ahora no se ha confirmado si se va a alterar la agenda de la Casa de S.M. el Rey los próximos días, en los que según se había apuntado, don Felipe y doña Letizia debían viajar a Mallorca para sus vacaciones oficiales. Tampoco se sabe si a la despedida a Menchu asistirán la princesa de Asturias y la infanta Sofía, aunque es probable que acompañen a doña Letizia y se encuentren allí con el resto de sus primas.

Era ayer a primera hora de la tarde cuando se conocía la noticia de la muerte de la abuela de la reina Letizia. Una triste noticia para toda la familia pero, en especial, para la esposa de Felipe VI, que estaba muy unida a su abuela, con quien compartía su pasión por el mundo de la comunicación. En estos momentos, el jefe del Estado se encuentra de viaje en Lima para asistir a los actos de traspaso del mando presidencial aunque se espera que regrese a Madrid en las próximas horas para acompañar a su esposa en este triste momento.