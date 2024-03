El detalle con el que Genoveva Casanova marca distancia con sus compañeros de ‘El Desafío’

Genoveva Casanova vuelve a ser la protagonista indiscutible de la actualidad gracias a su fichaje sorpresa por El Desafío, aunque lo cierto es que existe la sensación de que nunca dejó de serlo. Como quiera que sea, lo único que se puede constatar a estas alturas es que su nueva incursión televisiva supone un paso adelante en pro de dejar atrás su ostracismo elegido.

Concursantes de ‘El Desafío’ / 7 y Acción

La fotografía oficial del concurso, distribuida por la productora de Pablo Motos, encargada de llevarlo a cabo, presenta a todos los concursantes de la nueva temporada. En el centro y ostentando un protagonismo que no pasa desapercibido se encuentran Victoria Federica y la mencionada Genoveva Casanova. Ambas buscarán ganar a otros personajes públicos como son Feliciano López, Lola Lolita, Roberto Brasero, Susi Caramelo, Gotzon Mantuliz y Manuel Díaz El Cordobés’.

Por el momento, quien ha dado el primer golpe es la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo, que brilla con luz propia y goza de un halo de liderazgo que no tiene el resto de sus compañeros. Y no solo por su ineludible polémica a razón de sus polémicas fotografías junto al rey Federico X de Dinamarca en Madrid, sino por un detalle que no pasa desapercibido y que luce en su muñeca.

Genoveva Casanova ha posado para la imagen corporativa de El Desafío con un reloj de lujo. Se trata de un Rolex Daytona Panda, un suntuoso accesorio que copa buena parte de la atención dentro de esta composición fotográfica. El mero hecho de que la mejicana haya querido posar en su reaparición pública con este complemento exclusivo no responde a la casualidad. Anteriormente ya lo hizo en una situación similar, cuando fue anunciada como concursante de MasterChef Celebrity, allá por el pasado mes de mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

¿Qué se esconde detrás de esta elección? Por lo pronto, una colaboración de más de una década con una conocida joyería con sede en Madrid y distribuidora oficial de la firma relojera de origen británico. Look se ha puesto en contacto con responsables de la casa de joyas de la que Genoveva Casanova es embajadora para conocer todos los datos. Sin embargo, han declinado hacer declaraciones escudándose en un contrato de confidencialidad entre la empresa y las celebrities que la patrocinan.

El archivo fotográfico revela que esta pieza de coleccionista está en el joyero de la empresaria desde -al menos- el año 2017. Fue ella misma la que se encargó de hacer promoción de él en sus redes sociales. Posteriormente, se lo hemos visto usar con cuentagotas, ya sea en algún paseo por Madrid o, sobre todo, en campañas de máxima difusión mediática.

Genoveva Casanova, con su Rolex Daytona / Gtres

Expertos relojeros nos cuentan algunas curiosidades del Daytona Panda. Por ejemplo, que se trata de uno de los relojes más codiciados de la casa. Su precio de fábrica es de 15.000 euros, pero en el mercado de segunda mano duplica su valor por lo difícil que es de hallar. Por el reloj de Genoveva Casanova se pueden llegar a pagar cerca de 30.000 euros. Al ser de acero, es más difícil encontrarlo que si fuera de oro, de ahí su exclusividad.

Otra característica propia es que monta una maquinaría fabricada por Rolex, algo que no siempre ha sido así. El modelo recibe su nombre porque recuerda a la cara del oso, con el fondo blanco, ojos y boca en color negro. Además, está relacionado con el mundo del motor ya que ha sido elegido por varios pilotos de automovilismo y motociclismo. El cronógrafo cuenta con escala taquimétrica grabada en el bisel fuera que permite calcular mejor la la velocidad media y el tiempo en las carreras.

Rolex Daytona Panda

Este reloj tan chic enamora no solo a Genoveva Casanova. Al margen de la flamante concursante de El Desafío, lo han lucido otros VIP de talla mundial como Drake, Maluma, Michael Jordan o Paul Newman, considerado como el pionero en su uso en los años 70, cuando su mujer Joanne Woodward le regaló uno. Su esencia clásica evolucionó conforme a la demanda del mercado, pero siempre manteniendo el espíritu salvaje y de adrenalina con el que fue concebido. Por cierto, quien también es un gran apasionado de los Rolex es Federico de Dinamarca, quien guarda en su colección un Submariner Hulk, entre otros.