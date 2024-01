El Ayuntamiento de Alcobendas confió a Ana Obregón el pregón que daba inicio, el pasado domingo, 21 de enero, a las Fiestas en Honor a la Virgen de La Paz 2024 de Alcobendas. La celebridad televisiva, que tantas veces ha protagonizado las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol, cambió este enclave por el balcón del Centro Cívico del Distrito Centro para dar por inaugurados, junto a la alcaldesa Rocío García, los festejos de este año en honor a la patrona de la localidad.

Durante su discurso Ana Obregón recordó todo aquello que la une a la ciudad de Alcobendas, en la que su padre trabajó durante gran parte de su vida y en la que ella ha residido durante más de cuatro décadas. Asimismo, recaló en el amor, la fe y la espiritualidad como motores que mueve el mundo. «Alcobendas ha demostrado que la evolución no está reñida con la costumbre, que el aumento de la población no es enemigo de la tradición y que subirse al tren de la vanguardia no implica bajarse del vagón de las raíces», expresó.

Ana Obregón en el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que sus palabras han puesto sobre la mesa, inevitable y nuevamente, la última polémica de la bióloga para con sus ingresos. En las últimas semanas, son varios los medios que se han hecho eco de una posible irregularidad en la financiación de la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer, y que presiden Ana Obregón y Alessandro Lequio; que apuntaría directamente a la actriz. Tales señalan que Ana no habría donado aún el dinero de las exclusivas que ha concedido en los últimos meses, ni de El chico de las musarañas, pese a haber prometido hacerlo. Un hecho que posa ahora todas las miradas en la cantidad que la que fuera intérprete de Ana y los siete se habría embolsado por dar el pregón de las fiestas del municipio que limita con San Sebastián de los Reyes, Madrid y Paracuellos de Jarama.

¿Cuánto dinero ha cobrado Ana Obregón por dar el pregón?