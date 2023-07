El descuido de Justin Bieber que confirmaría que va a ser papá

Justin Bieber (29) y Hailey Baldwin Bieber (26) se han convertido en protagonistas de la crónica social en nuestro país y lejos de nuestras fronteras, por las informaciones que apuntarían que están esperando su primer hijo en común. Si bien es cierto que desde que comenzaran su relación en el año 2015 -aunque no fue hasta 2018 cuando formalizaron su compromiso y se casaron en secreto-, son muchas las veces que se ha especulado con este asunto por imágenes de la modelo estadounidense en lencería o traje de baño, ahora habría sido un vídeo del cantante el que habría hecho saltar todas las alarmas.

En el vídeo, que dura apenas unos segundos, se ve a la pareja caminando junto a varios amigos por la calle ajenos-en un principio-, a la presencia de los medios de comunicación y fotógrafos. Así, en el clip se oye decir a Justin «I know your are pregnat, but…(sé que estás embarazada pero (…))». Una frase incompleta por parte del intérprete a consecuencia, precisamente, de haberse dado cuenta entonces de la presencia de la prensa.

Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York / Gtres

Por el momento, ni la hija del actor Stephen Baldwin ni Justin se han pronunciado al respecto de la noticia. Sin embargo, de ser cierta la buena nueva, coincidiría en el tiempo con la retirada del cantante de los escenarios y la cancelación, por tanto, de su gira Justice World Tour, que incluía conciertos en diferentes países a lo largo de este año 2023. Cabe recordar en este sentido, que fue el pasado mes de marzo cuando Justin anunció que se alejaba de la industria musical (al menos por un tiempo) debido al síndrome de Ramsay Hunt que le fue diagnosticado. Una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca asociada normalmente al virus de la varicela-zóster, y cuando éste infecta un nervio en la cabeza.

«A principio de este año hice pública mi batalla con el síndrome de Ramsay Hunt por el que mi cara se encontraba parcialmente paralizada. Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve y tengo una parálisis total en un lado de la cara», expresó el canadiense en sus redes sociales, donde reúne a cerca de trescientos millones de seguidores.

Justin Bieber en Nueva York / Gtres

Su historia de amor

Cabe remontarse al año 2009 para hablar de los comienzos de Justin Bieber y Hailey Bieber. La pareja se conoció en un backstage, tras uno de los conciertos del entonces joven cantante de catorce años admirado por montones, gracias a la influencia del padre de la modelo en la industria. Sin embargo, y pese a coincidir en otros actos, no fue hasta años posteriores, en 2014, cuando los dos comenzaron a ser relacionados mutua y sentimentalmente hablando después de rumores de crisis entre Justin Bieber y Selena Gómez.

En 2016, un beso en sus respectivos perfiles de Instagram confirmo y terminó, a su vez, con las especulaciones y dejaron definitivamente a un lado a la que fuera un rostro habitual de Disney Chanel de la vida de Bieber. «Justin y yo fuimos amigos durante mucho tiempo. Lo conocí cuando era muy joven y fue uno de mis mejores amigos. Todo el mundo sabe que en un momento dado eso se convirtió en otra cosa, pero es algo que pasa cuando tienes 18 o 19 años. Pasamos por un largo periodo de tiempo en el que no fuimos amigos», señaló Hailey en una ocasión. Justin Bieber y Hailey se casaron por lo civil en el otoño de 2018.