Los tiempos van cambiando y desde hace unos años se valora más el trabajo del ‘influencer’, algo que no muchos comparten, pero que, sin embargo, cada vez está más consolidado. Además de tener que estar al pie del cañón, como ocurre en cualquier trabajo, lo cierto es que tienen que hacer frente a numerosas criticas por parte de los llamados ‘haters’ -personas que comentan sin criterio incitando al odio-. Y no solo eso, Instagram se ha convertido en una plataforma en la que todo parece ser idílico y eso provoca en sus creadores de contenido cierta presión. Sin ir más lejos, muchos de ellos hacen un parón para poder volver a conectar con ellos mismos. Ese es el caso de Dulceida.

Hace tan solo unas semanas, la diseñadora dijo “hasta aquí” y anunció a través de su cuenta que necesitaba “reconstruirse”. “Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Esta siendo un año de mierda”, comenzó diciendo. “El martes se fue mi abuela para siempre y la echo de menos a cada minuto, sigo sin creérmelo y duele. Aunque se que ahora ella me ayudará. Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren. Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis”, añadió haciendo gala de su naturalidad y sinceridad.

“A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental. Estoy dispuesta a seguir luchando y hacer de todo esto un aprendizaje para quedarme con lo bueno e intentar mejorar lo malo. Será raro, a mi vuelta os contaré. Llevo 12 años dando guerra por aquí, compartiendo mucho de mí todos los días acompañada siempre por los mejores, una familia de preciosos llena de amor. Soy una mujer fuerte, pero siento que ahora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más, no me siento con fuerzas. Espero tenerlas en septiembre y volver a tope, con mi sonrisa, mi voz repelente de bebe, mucho amor que daros y aventuras que vivir. Os quiero siempre”, sentenció.

Pese a que todavía no ha reaparecido, sus seguidores esperan muy pronto su vuelta. Sin embargo, se dejó ver en los ‘stories’ de algunos amigos suyos, pues acudió al cumpleaños de Marta Riumbau, quien también tiene una excelente relación con Alba Paul Ferrer, su actual expareja, ya que decidieron darse un “tiempo” para que ver hacían con su relación.

En diciembre de 2020, Marta Pombo, hermana de María Pombo, dijo a través de su perfil de Instagram que necesitaba un tiempo, ya que no estaba pasando por su mejor momento personal. Al poco tiempo reveló que había puesto fin a su matrimonio con Luis Giménez. Asimismo, dejó claro que era algo temporal y que quedaba “Pompis para rato”. Después, tras la estampa que dejó Filomena en algunos rincones de Madrid, hizo una breve reaparición.

“Contaros que mis “vacaciones” me están sentando de maravilla, no os imagináis lo que necesitaba parar, asimilar, valorar y agradecer todo lo que tengo… Hago una mini pausa para agradeceros de corazón todo vuestro apoyo, los mensajes tan bonitos que acabo de leer…Y aunque todavía no estoy preparada para volver, os prometo que pronto estaré de vuelta, con energía, fuerza y vida”, expresó con entusiasmo.

«Bienvenida Gaia. Con esta monada, empiezo a volver a compartir cosillas con vosotros. Lo haré poco a poco ya que estoy con ganas y miedo a la vez». Con estas palabras la ‘influencer’ retemó su vida pública en la Red y parece que poco a poco va logrando ese punto en el que tanto está trabajando.