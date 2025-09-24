Al descubierto la verdadera relación entre Julio Iglesias y su hijo Enrique: "Siempre ha habido competencia"

Ricardo Rico, el que fuese director musical de Julio Iglesias, ha demostrado que le conoce mejor que nadie, desvelando algunos de sus secretos más inconfesables en pleno directo. Durante su intervención en El Tiempo Justo, el músico ha explicado que junto al artista vivió algunos de los mejores años de su vida.

«Aprendí muchísimo junto a él y es que cada concierto era diferente. Julio es muy detallista y profesional, los ensayos duraban horas, y hasta que todo no estuviese al 100% no se sentía satisfecho», aseguraba en el programa de Joaquín Prat. De ese modo, nos define a Iglesias como un hombre muy perfeccionista, decidido, pero también bastante celoso y protector con lo suyo.

En cuanto a su relación personal, parece que ambos compartían un interés común, que era la pasión por el fútbol. «También hablábamos mucho sobre chicas, sobre sus conquistas. Yo nunca había visto tanta ropa interior de mujer sobre un escenario», ha contado entre risas. Sin embargo, también destaca que «las que estaban en la órbita de Julio eran intocables». «No había manera de acercarse a ellas». Al menos, hasta que conoció a su actual mujer, Miranda Rynsburger, junto a la que encontró por fin la estabilidad en el terreno sentimental. «Es muy buena persona, porque las veces que hemos tocado juntos, se ha visto que ella le prestaba mucha atención».

Por otro lado, Ricardo también asegura que Julio tiene sus manías. Por ejemplo, siempre toma la misma marca de agua y tampoco le gusta hacerse fotos con los músicos de su banda. «Es una superstición muy grande que tiene», afirma al respecto.

El músico tampoco ha tenido problema a la hora de hablar sobre la relación que Julio Iglesias mantiene con sus hijos mayores, y es que mientras que con Chábeli y con Julio José siempre ha sido bastante fluida, con Enrique ha sido bastante distante. «Siempre ha habido una competencia entre padre e hijo, y es que si uno se comparaba un avión, el otro tenía que conseguir otro más grande». «Lo vi varias veces», comenta al respecto.

En cuanto a la leyenda que se ha formado en torno a la figura del artista, Ricardo destaca que eso ocurre porque es una persona que ha cantado en varios idiomas. «Es universal, por lo que cuando llega a los lugares desata esa admiración». De hecho, parece que ambos tuvieron la oportunidad de hablar hace una semana, y el martes le felicitaba por su 82 cumpleaños. «Está muy bien, y hablamos de muchas cosas», asegura sobre esa conversación que mantuvieron y sobre el estado del cantante, quien permanece alejado del foco mediático desde hace tiempo.