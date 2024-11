La denuncia de Aída Nízar contra Errejón ‘duerme’ en la Fiscalía de Marbella: "No quieren que declare"

La denuncia por presunta agresión sexual interpuesta por la reportera Aída Nízar contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha acabado en la Fiscalía de Marbella pendiente de su remisión al Decanato de Barcelona, según han confirmado fuentes judiciales. La denunciante, que cuenta con la representación legal del letrado Jesús Bernardo Sáez Gálvez y el procurador Carlos Montero Pugnaire, ha manifestado a OKDIARIO su sorpresa ante esta extraña maniobra judicial: «Está claro que no quieren que hable». Esta dilación judicial provoca que Nízar no pueda aún ir a declarar para ratificar su versión de los hechos.

Hay que recordar que Nízar acudió este lunes a los juzgados de Plaza Castilla en Madrid para interesarse por el estado de las actuaciones. La denuncia, presentada en octubre de 2023 en una comisaría de Marbella, sigue en fase de diligencias policiales tras la inhibición de un juzgado del municipio malagueño. Tras estar en paradero desconocido, la denuncia ha sido localizada en manos de la Fiscalía marbellí. «Ya nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía de Marbella para que en cuanto se reciba, se remita con urgencia a Barcelona», han confirmado fuentes judiciales cercanas a la reportera.

Nizar denunció que, durante un evento que tuvo lugar en mayo de 2015, Errejón la vio y se abalanzó sobre ella, diciéndole que «era más guapa en persona», y que tenía que cambiar sus «ideas retrógradas políticas».

De acuerdo con el relato de Nízar, mientras la abrazaba «con fuerza hacia sus partes», sintió «claramente» que Errejón «tenía una erección». A continuación, la «besó la mejilla derecha», dejándole «restos de saliva» a la vez que le pedía el teléfono. Ante esta situación, Nízar lo apartó pero el ex diputado se volvió a acercar, dándola un «fuerte azote en las nalgas».

Todo esto ocurrió, según la reportera, en presencia de la que pronto sería alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del entonces dirigente de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech. Después, Nízar se marchó del lugar, sintiéndose «humillada, vejada, baboseada y repugnada».

Nízar denunció días después de que lo hiciera Mouliáa por otra presunta agresión sexual que habría ocurrido en septiembre de 2021. En el caso de la actriz, el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid empezó a investigar los hechos pero archivó temporalmente la causa por la baja médica de la abogada de la intérprete. Errejón ha recurrido pidiendo reabrir las pesquisas para poder defenderse ante lo que ha tildado de denuncia falsa.