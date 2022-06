La bajada al infierno de Rafa Sánchez, de ‘La Unión’: “Estuve metido en la heroína”

Como ya es costumbre durante la noche de los lunes, Telemadrid se convierte en la cadena favorita de la audiencia por excelencia gracias a Enamorados de Madrid, un espacio que consiguió que María Gracia volviera a la vida televisiva en un intento por conectar con los espectadores igual que en otras ocasiones. Y vaya si lo ha conseguido, ya que, durante el pasado día 6 logró su máximo de audiencia con su entrevista a Rafa Sánchez, exvocalista de La Unión.

Durante su charla, el cantante tuvo oportunidad de hacer repaso a los años más exitosos de su trayectoria profesional, pudiendo recordar también la parte buena de la fama y la parte mala, en la que tuvo algún que otro rifirrafe con sus compañeros de banda: “Nos hicimos daño, hubo muchas faltas de respeto entre nosotros, no nos hablábamos viajando en una misma furgoneta”, apuntaba. Algo que no se conocía de manera pública, dando todos ellos una imagen de armonía que realmente distaba mucho de la realidad.

El ámbito amoroso también afecto a su carrera laboral, hasta el punto de admitir que había dedicado a Cristina Tárrega la canción Ella es un volcán, haciendo referencia al romance que ambos protagonizaron antes de, finalmente, hacer pública su homosexualidad. Una etapa que hizo que se liberara de todos sus temores, aunque no fue hasta que tuvo un accidente de moto cuando se percató de que ciertos hábitos estaban acabando con su vida: “Siempre está muy rodeado el ambiente de sexo, drogas y rock and roll. Yo estuve metido dos años en la heroína, y la verdad es que, gracias a que tuve un accidente de moto, lo dejé y salí totalmente renovado”, confesaba, visiblemente emocionado y sin hacer más hincapié en una época que prefiere dejar en el pasado. De hecho, aprovechó su aparición en el programa y en prime time para lanzar un mensaje a la audiencia en contra del consumo de drogas, asegurando que, sea cual sea la sustancia que se consuma, acarrea efectos negativos a la larga en la salud.

Esta no es la primera vez en la que el integrante de La Unión hace una confesión de este tipo. Ya durante el pasado mes de enero, el artista fue entrevistado por Francisco Rivera en la sección Rivera y amigos de Espejo Público, en la cual también habló largo y tendido sobre su pasada adicción: “La época que estuve metido en la heroína fueron dos años en el infierno. No quería contacto con las personas. Vives dentro de un mundo, apartado de todo (…) Salí con una energía… Lo hice accidentándome. Tuve un accidente en moto y me rompí la pierna. Estuve escayolado hasta la cintura y eso me permitió curarme. Salí totalmente renacido. Valoré lo que tenía, cómo lo tenía, la gente que tenía a mi alrededor, porque lo había perdido todo al encerrarme tanto en mí. De repente, salir fue una segunda oportunidad. Fue muy bonito”, señalaba, muy orgulloso de sí mismo y de haber dejado atrás todo aquello que le hacía daño.