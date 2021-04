David Bustamante ha sido el invitado estrella de ‘La Resistencia’ la pasada medianoche para presentar su disco ‘Veinte años y un destino’. Su visita fue muy divertida y en ella se pudo ver al artista muy cómodo, bromista y con ganas de pasarlo bien. Sexo, dinero, perfumes, una confesión relacionada con Yana Olina o un emotivo recuerdo a Álex Casademunt fueron algunos de los asuntos propios de la entrevista.

El de San Vicente de la Barquera arrancó con un punto picante ya que le regaló a David Broncano una taza de ‘El Hormiguero’ que le acreditaba como uno de los invitados que más veces ha ido al programa de Antena 3: «Solo me superan Miguel Ángel Revilla y Mario Casas decía», ante la risa irónica del presentador. El espacio de Pablo Motos suele salir a colación con bastante frecuencia dentro de las noches de ‘La Resistencia’ y la última en hablar de él antes de David Bustamante fue Candela Peña.

La buena vibra ha sido la tónica dominante durante su visita, pero también ha habido lugar para la tristeza. Fue imposible no acordarse de Álex Casademunt al hablar del tema estrella del disco, ‘Dos Hombres y un Destino’. Pese a que esta nueva versión la canta Bustamante en solitario, la original es un dueto cuya canción se convirtió en himno. El artista no ha podido contener la emoción: «Me dio pena porque al hacer yo el disco de los veinte años lo hice yo solo y quedaban muchos planes, muchas cosas por hacer con él, conciertos en directo… y es una verdadera pena. Pero quiero que sirva como homenaje esto y el disco», dijo el cántabro, arrancando el aplauso del Teatro Arlequín de Gran Vía.

El exmarido de Paula Echevarría y el resto del equipo de ‘La Resistencia’ se han lanzado a improvisar a capela la canción, pero unos fallos técnicos han hecho un tanto caótico el momento. El resultado fue el siguiente:

Bustamante ha contado una divertida anécdota mientras entretenía al público jugando a tirar una botella de agua y que cayera de pie: «Tengo complejo de animador de cumpleaños. En los de mi hija siempre la lío yo. Soy obsesivo compulsivo. Una vez en el cumpleaños de mi niña vi cómo la animadora hacía espadas y flores con globos alargados. Pues llené toda la casa con globos, haciendo caniches, no podía parar».

David Bustamante y el sexo

Broncano tiró de clásico y no quiso dejar escapar a David Bustamante sin hacerle la clásica pregunta de ‘La Resistencia’: ¿Cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes? La respuesta del cántabro fue de lo más ingeniosa: «Soy muy aficionado a eso. Es una cosa que la llevo al día. Pero no la puedo especificar mucho… No puedo decir cuánto por una sencilla razón. Mi suegro es ruso, de Siberia, y soy alérgico Kaláshnikov (AK-47). De los que han venido aquí son muy flojitos… Soy una persona de diario». Por último, Bustamante remarcó su hambre sexual: «Hay que entregarse más a la causa y hay que ser soldado. Nos está adelantando por la derecha el ‘Satisfyer’. Hay que dejar de ser torpes, entregarse más y tener vocación. Y yo la tengo».