David Bustamante neutraliza su rivalidad con David Bisbal con una rotunda afirmación: “Es mi hermano”

Han pasado más de veinte años desde que David Bustamante y David Bisbal se conocieron en Operación Triunfo y, desde entonces, su supuesta rivalidad sobre los escenarios ha acaparado gran parte de los titulares de nuestro país. Sin embargo, la última aparición pública de ambos, en la fiesta de Universal Music Group en honor a Jesús López, ha dinamitado por completo dicha idea. De hecho, el propio cántabro ha dejado claro que considera al intérprete de Mi princesa «como un hermano».

David Bustamante en el evento de Universal Music Group en honor a Jesús López./ Gtres

Tal y como el propio Bustamante confirmó, hacía muchos años que no coincidía con su ex compañero, por lo que nada más verle en el evento mencionado no dudó en fundirse en un gran abrazo que no ha tardado en dar la vuelta a la Red: «Es mi hermano. Por eso lo primero que he hecho nada más verle ha sido darle un abrazo», reconocía. Cabe destacar que la última vez que se vieron públicamente fue con motivo del fallecimiento de Álex Casademunt, compañero del concurso de música que impulsó por completo su carrera como artistas. Dos años antes de esta inesperada pérdida, también compartieron proyecto televisivo como coach y asesor de La Voz Senior, además de haber cantado juntos en 2016 en el concierto OT El Reencuentro celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

David Bisbal y David Bustamante en el evento de Universal Music Group en honor a Jesús López./ Gtres

Su eterna comparación

No es la primera vez que David Bustamante tiene buenas palabras hacia David Bisbal pese a la eterna comparación a la que se han sometido sus nombres desde su salida de Operación Triunfo. En la entrevista que concedió a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya, el de San Vicente de la Barquera elogió la trayectoria de su compañero: «Me alegro increíble de la carrera que tiene. Lo hace muy bien, tiene mucho talento», decía.

David Bustamante y David Bisbal en los premios Cadena Dial de 2015./ Gtres

Por otro lado, quiso reiterar que no existía ningún tipo de mala relación entre ambos pese a los constantes rumores que los solventaban: «Siempre hemos sido muy amigos, pero es como el Madrid y el Barça: Bisbal o Bustamante, se nos ha comparado siempre», señalaba. Asimismo, aprovechando su intervención en el espacio televisivo, Bustamante también dejó claro que, pese a que le tenía un especial cariño, «no tenían un contacto diario»: «Es como los compañeros de la Universidad, no los ves todos los días, pero cuando los ves, te alegras», manifestaba.

David Bisbal no se pronuncia

Pese a la gran expectación que siempre ha generado la relación que mantienen a día de hoy los concursantes de Operación Triunfo 1, David Bisbal siempre ha optado por no pronunciarse en exceso al respecto. De hecho, tras su cálido abrazo con Bustamante, el almeriense no habló sobre su amistad con el mismo delante de las cámaras encargadas de cubrir el acto señalado. Además de reencontrarse con el intérprete de Devuélveme la vida, el coach de la próxima edición de La Voz Kids también protagonizó un emotivo reencuentro con Aitana, la joven artista con la que ha compartido varias ediciones del concurso mencionado, además de diferentes colaboraciones musicales.