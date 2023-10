David Bisbal ha podido ver cumplido otro de sus sueños: el de lanzar su propia docuserie. El almeriense ha presentado este proyecto audiovisual al que ha llamado Bisbal y que se podrá ver en Movistar Plus+. Antes de atender a los medios de comunicación en la premiere que ha tenido lugar en Madrid ha posado en el photocall junto a su mujer, Rosanna Zanetti. Sin embargo, ha llamado especial atención que no ha acudido ningún ex compañero de Operación Triunfo 1, espacio de TVE que le catapultó a la fama más absoluta.

David Bisbal junto a Rosana Zanetty / Gtres

Sí que estuvieron al lado de David, Víctor Elías y Ana Guerra. Sobre cómo ha realizado Bisbal este trabajo, la cantante ha confesado que «al final es que tiene mucho que contar y mucho que él ha aprendido que tiene que transmitir a los demás. Más que ver el documental, voy a aprender de lo que él ha vivido, porque ahí seguro que hay un montón de pistas, que me pueden ayudar a saber a ver el mundo real de la industria». Sin embargo, ni rastro de los compañeros con los que pudo cumplir su gran sueño de ser artista.

Rosa López, David Bisbal y David Bustamante en OT 1 / Gtres

Sin ir más lejos, en la pasada edición de La Voz Kids, formato en el que Bisbal era coach, el intérprete de Ave María llevó a Rosa López como asesora, donde mostraron una gran complicidad dejando entrever su vínculo de amistad. Sin embargo, la cantante no ha estado presente en este día tan especial para el de Almería. Pese a este detalle, Bisbal se ha mostrado de lo más emocionado al poder presentar al público esta parte de su vida en forma de mini-serie, en la que también habla de la enfermedad de su padre, José Bisbal, que padece alzhéimer. «Mi madre es la que más sufre, evidentemente, porque es la que diariamente está con papá. Poco a poco nos vamos acostumbrando más y más. Esto es así y hay que sobrellevarlo. Yo pienso que la que más ha recibido y más ha tragado ha sido Mary. Por lo tanto, porque evidentemente eso no debe ser fácil para ella, pero siempre he considerado que es una todoterreno en ese sentido. Trato hacerla reír, que se vaya un poco olvidando de su día a día», ha explicado David Bisbal a los medios de comunicación.

David Bisbal presenta su documental / Gtres

Rosanna Zanetti se sincera

Por su parte, Rosanna Zanetti, quien se ha convertido en la fiel escudera del intérprete, no ha querido dejar pasar la ocasión para revelar cómo es su vida con él y cómo es su matrimonio. «Son etapas vitales en la vida que te hacen crecer. Bromeamos sobre si nos hubiésemos conocido antes no estaríamos juntos. Al final hemos llegado en el momento perfecto, maduros, valorando lo que tenemos, teniendo muy firmes quienes somos también. Y eso es lo que hace que seamos la pareja que somos hoy en día. Y la verdad, no cambiaría nada de mi pasado», ha asegurado.