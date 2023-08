No cabe la menor duda de que David Bisbal ha puesto el toque de humor a este verano 2023. El intérprete de Ave María ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada estival al hacerse virales dos momentos que quedarán para la posteridad. El primero de ellos, tiene que ver con la ya mítica frase de: «Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?». Palabras que dijo a unos fans que le esperaron a la salida de su backstage después de uno de sus conciertos. Instantes más tarde, el cantante procedió a hacerse una foto con ellos con la mayor de las alegrías.

El cantante David Bisbal en los Premios de Música Latinoamericana en Las Vegas / Gtres

Una actitud de lo más natural del artista que generó una gran simpatía en las redes sociales, convirtiéndose en un meme y uno de los trends más realizados por los internautas en TikTok. Pero eso no es todo, porque al poco tiempo se volvió a viralizar otra escena teniendo como protagonista al artista. Todo gracias a un vídeo que compartió Mónica Antelo. La joven, que pudo ver cumplido su sueño al conocer a Bisbal y que tan solo cuenta con 1.300 seguidores, logró que ese clip llegase a acumular más de 2,5 millones de reproducciones. Aquella ocasión el ex triunfito, que volvió a hacer gala de su habitual amabilidad a su salida de un concierto en La Maestranza, tenía prisa y no pudo detenerse con todos los seguidores.

Pero David Bisbal no pudo resistirse y optó por dedicarles unos segundos antes de marcharse del lugar. «Pero chiquilla, hay que ver, que me interrumpís siempre», comentó Bisbal en un primer momento. «Quería agradeceros y quería parar y abrir la puerta aquí para, discretamente, darme la vuelta y a ver si nos podemos echar una foto, ¿vale?», propuso. Sin embargo, ahora se ha visto envuelto en una gran polémica por la que ha tenido que pronunciarse.

El artista ha sido víctima de una broma de mal gusto por parte del tuitero @offensiveprank, especializado en el trolleo a famosos. Aprovechando la gran repercusión que tiene en el universo 2.0 organizó una inocentada a David. A través de su cuenta de Twitter, el usuario lanzó un sorprendente mensaje que dejó atónitos a sus seguidores: «Hola, Metro Madrid, acabo de encontrarme a David Bisbal cagándose en el suelo, jugando con caca y chillando, como un loco, en la estación de Moncloa. La gente está asustada», escribió en la publicación, mencionando a la compañía de transporte público madrileña.

David Bisbal en un concierto. / Gtres

Al poco rato, la empresa contestó al mensaje: «Gracias por avisar, estamos enviando a varios agentes a la zona. Buena tarde», señaló el responsable de la cuenta. Sin embargo y pese a que David Bisbal no suele entrar en este tipo de situaciones, tuvo que dar un paso al frente y pronunciarse al respecto, ya que desde Metro de Madrid se pusieron en contacto con él. «Buenas tardes, David. Solo por confirmar si es verdad lo de que has estado gritando y defecando en el metro», le escribieron por privado desde la compañía de transporte subterráneo. Ante este incómodo episodio, Bisbal no dudó en ponerse en contacto con el tuitero: «Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí, si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los de Metro». El internauta siguió con la broma y aseguró que se pudo confundir con otra persona: «Te parecías mucho. Además, el tío gritaba ‘bulería, bulería’». «Pues no era yo», sentenció David Bisbal, muy molesto.