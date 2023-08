David Bisbal calla a todos los que le criticaron por renegar de ‘OT’ con el tráiler de su documental

David Bisbal desnuda su alma como nunca antes lo había hecho y a propósito de sus 20 años de carrera. Por increíble que parezca, ya han pasado dos décadas desde que Almería pusiera en el escaparate a su mejor cantante y más internacional. Su paso a comienzos de los dos mil por la primera edición de Operación Triunfo fue su catapulta al éxito. No ganó, pero para algunos fue el vencedor en la sombra del concurso porque así lo justifica su trayectoria dentro y fuera de nuestro país. Sin embargo, algunas voces le acusaron de renegar de ello, pero ahora el andaluz demuestra que nada más lejos de la realidad en el tráiler de su flamante documental.

En el adelanto que ha publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de Ave María da algunas pistas de lo que el espectador se podrá encontrar. Se podrá ver la versión más íntima de David Bisbal, esa que siempre cuida con recelo para que no trascienda. Además, otro enigma que se resuelve es si aparecería Chenoa o sería vetada después de la truncada historia de amor que vivieron argentina y almeriense. Pues bien, duda resuelta. Hay imágenes de ambos cantantes celebrando su triunfo en una de las galas finales de OT.

La pareja de artistas interpretó de fábula Escondidos, una canción que se ha convertido en paradigma de su romance y que ha quedado impregnada en los oídos de la memoria colectiva. Precisamente, Ángel Llácer -profesor de la Academia- contó hace poco cómo se gestó esa brillante actuación: «Se la pusimos a Chenoa y David Bisbal porque estaban enamorados y no lo decían a nadie, pero todos los sabíamos. Hicimos esta canción para que saltaran las chicas. Ellos dos disimulaban porque no decían nada. Yo me acuerdo de que iba allí a hacer la clase y, cuando se tocaban, yo tenía que salir ¡Era una cosa impresionante!».

David Bisbal en una gala. / Gtres

De vuelta al documental de Bisbal, se ha promocionado como una narración intimista y casi en primera persona que está dirigida por Alexis Morante. En él se narrará cronológicamente el ascenso del artista español, con su pico de oro en Operación Triunfo, pero sin dar la espalda a la realidad de la siempre competida industria musical.

El protagonista experimentó el rechazo, pero lo superó volviendo a sus raíces y comprendiendo con perspectiva en qué había fallado. De ahí, salió impulsado a lo que es hoy en día: uno de los cantantes españoles más conocidos dentro y fuera de la geografía nacional. Pero si algo ha tenido siempre claro es que sin humildad nada de lo logrado habría sido posible: «Prefiero el éxito personal y el amor verdadero antes que mil condecoraciones musicales, porque ese es el verdadero éxito. La esencia de la vida es eso».

David Bisbal señalando en un concierto. / Gtres

El documental se estrenará el próximo 17 de octubre en Movistar +. Cojan palomitas y disfruten de David Bisbal en estado puro.