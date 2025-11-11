Los dardos de Rosalía a sus ex en ‘La Revuelta’: "Me he quedado a gusto"

Rosalía es una de las grandes protagonistas de los últimos días. LUX, su nuevo proyecto musical, ha causado una gran revolución por sus tintes espirituales. Sin embargo, hay una canción dentro del álbum llamada La Perla, que ha dado mucho de qué hablar. Muchos de sus fans, al analizarla, se han dado cuenta que trata sobre el pasado sentimental de la catalana. Sin embargo, aunque parecía que solo se refería a una persona, en las últimas horas ha desvelado que, en esta letra, recuerda a varias «perlas».

Rosalía descubre quién es La Perla

La artista tiene un amplio currículum sentimental -aunque con relaciones pasajeras-. Por esto y porque su relación mediática más larga fue con Rauw Alejandro, sus seguidores apuntan que es una canción dedicada al artista.

Rauw Alejandro y Rosalía en Hollywood. (Foto: Gtres)

Ahora, la catalana ha explicado el significado detrás de La Perla y ha lanzado un dardo a varios de sus ex. «En el disco nuevo, así un poco de salseillo, hablas de un Terrorista emocional, me ha gustado mucho», le ha dicho David Broncano. «Yo no digo nada, ¿te sientes identificado David?¿Alguna te va a dedicar La Perla? Es que la ranchera es un poco la inspiración, además del vals. Un poco entre las dos y el tirar beef un poquito. A mí si alguien me hace algo yo lo digo. Yo… yo verbalizo. Me he quedado a gusto. Se puede decir mucho desde ahí, pero también hay mucha ficción, ¿sabes? Yo creo que en general en un disco y en las canciones hay un punto de ficción y un punto de no ficción. Tu mándame los tres candidatos que creas que puede ser La Perla. Pero es que el problema está en que no hay una perla en general en la vida. Es una pena, pero creo que todos conocemos más de un perla», ha sentenciado.

El último álbum de estudio de Rosalía ha desatado la locura a través de 18 canciones que ya encabeza listas de reproducciones en todo el mundo. Entre ellas, una de las más escuchadas es La Perla. Muchos de sus seguidores consideran que la artista hace referencia a Rauw Alejandro, con el que rompió en 2023 tras meses comprometida.

Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy. (Foto: Gtres)

Aunque Rosalía no habló entonces sobre una posible infidelidad por parte del puertorriqueño, ahora parece haber compuesto un Shakirazo -las canciones que hablan sobre relaciones pasadas o tóxicas-, sobre el intérprete de Todo De Ti.

«Ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador. Rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla. Nadie se fía. El rey de la 13-14. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo. Red flag (bandera roja) andante. Tremendo desastre. Dirá que no fue él. Que fue su doppelgänger. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá», desliza parte de la letra de la canción.