Las teorías de la defensa de Daniel Sancho: un posible doble y una prueba contaminada

Daniel Sancho lleva una semana en la cárcel de Koh Samui, situada al sur de Tailandia. Siete largos días en los que permanece aislado debido al protocolo que siguen las autoridades locales para frenar el coronavirus. Fuentes cercanas aseguran que su salud mental no es buena y que está siendo vigilado de cerca. Dentro de muy poco pasará a compartir celda con otros 20 reclusos hasta que el juez dicte sentencia. Los abogados que ha contratado su padre, el actor Rodolfo Sancho, han planteado varias teorías para rebajar la pena a la que se enfrenta.

La estrategia principal es demostrar que el asesinato no fue premeditado, pues de ser así la justicia tailandesa podría castigar duramente a Daniel. Recordemos que en el país existe la pena de muerte y se aplica en caso tan extremos como el suyo, por ejemplo cuando hay premeditación o ensañamiento. La abogada y criminóloga Carmen Balfagón insiste en que el hijo de Rodolfo Sancho, cocinero de profesión, no preparó nada.

Daniel Sancho en un barco en Ibiza / Instagram

Hay unas imágenes de Daniel comprando bolsas y sierras, pero Carmen cree que podrían pertenecer a cualquier momento. Si se demuestra que este vídeo se grabó antes del asesinato de Edwin Arrieta, Sancho puede enfrentarse a una situación complicada.

¿Hay un doble de Daniel Sancho en Tailandia?

Carmen Balfagón, portavoz oficial de la familia de Daniel Sancho, ha planteado una posibilidad para arrojar luz a todo lo que está pasando. Según su información, hay un chico con un físico similar a Daniel que está circulando libremente por Tailandia, cerca de la zona donde ha tenido lugar el asesinato de Edwin Arrieta. Asegura que no va a descartar ninguna opción porque hay cosas que no le cuadran y todas las pistas que reciba le pueden ayudar a resolver este caso.

«Ayer nos llegaron rumores que dice que hay un chico en la isla que es igual que Daniel. Yo no lo sé, eso nos ha llegado y nosotros no descartamos ninguna opción porque desde el primer momento he dicho que es un caso que a mi no me cuadra», explica Carmen Balfagón en el programa Fiesta de Telecinco. La abogada insiste: «No sé lo que ha pasado, pero como nos lo están contando no me lo creo».

Una prueba contaminada

El kayack de Daniel Sancho / Cuatro

Daniel Sancho ha sido acusado de desmembrar el cuerpo de Edwin Arrieta «en 14 trozos» que supuestamente depositó en un kayak para trasladarlos más fácilmente y tirarlos al mar. El programa En boca de todos ha hablado con un testigo que asegura que Daniel tenía fijación por comprar un kayak. En un primer momento no se lo querían vender, pero presuntamente «la cantidad de dinero que ofrecía era muy alta».

Esta pequeña embarcación se ha convertido en una de las claves para resolver el caso, el problema es que «es una prueba contaminada» porque ha estado unos días «tirada en la arena». La policía tailandesa se ha centrado en otros aspectos, pero no estudió el kayak al inicio de la investigación.