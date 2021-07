Rodajes, éxitos y mucho amor: así ha sido el año de Dani Rovira tras su mejor anuncio

Este último año ha sido uno de los más intensos para Dani Rovira. Y no porque haya sido el que más haya trabajado o triunfado, que también, sino porque ha sido el que, sin duda, más ha disfrutado. El 20 de julio de 2020 el actor y humorista anunciaba a través de sus redes sociales que había terminado la quimioterapia, dejando atrás el linfoma Hodgkin que le diagnosticaron meses atrás, tras encontrarse bastante cansado, y para el que se comenzó a tratar inmediatamente. «¡Se acabó la QUIMIO! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada)», anunciaba a través de sus redes sociales junto a una divertida fotografía en la que aparecía disfrazado con un máscara de hipopótamo, derrochando humor y buena energía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @danirovira

Y si bien no fue hasta unas pocas semanas después cuando pudo confirmar que ya estaba curado, ese día marcó un antes y un después en la vida de Dani. Desde ese momento, el andaluz ha exprimido la vida y todo lo que le ha ofrecido desde entonces. A pesar de que la pandemia del coronavirus le hizo levantar el pie del acelerador, como a todo el mundo, Rovira no ha parado de trabajar y, sobre todo, de hacer disfrutar a todos aquellos que le siguen.

Su primer gran proyecto veía la luz poco después. TVE decidía confiar en él y le convertía en el presentador de ‘La Noche D’, un divertido programa con el que regresaba a al televisión tras superar al cáncer en el que coincidió con personajes de la talla de Pepe Viyuela, Antonio Resines, que eran sus colaboradores, o Loles León, Hugo Silva o Lolita Flores, que hicieron las veces de invitados. Y sin apenas tiempo de descansar tras el cierre de la primera temporada, volvía a ponerse ante las cámaras para Canal Sur. La cadena autonómica de Andalucía le encargó la misión de presentar ‘Desafío Ártico’, una docuserie sobre la expedición al Polo Norte de ocho jóvenes que han superado el cáncer y que el malagueño narra con gran empatía. Pero para disfrutar de ella todavía hay que esperar, pues aún no hay fecha de estreno.

‘Netflix’ también ha caído rendido a sus pies. En ‘Odio’ se puede disfrutar de Dani Rovira en estado puro a través de un especial de comedia «sin filtros» en la que reflexiona desde su Málaga natal del odio absurdo del ser humano. Pero no solo ha estado presente en la televisión. El mundo del cine también ha reclamado a Dani Rovira en estos últimos 12 meses. Concretamente la película de animación ‘Peter Rabbit 2’, para la que ha vuelto a prestar su voz al protagonista de la cinta. Además, acaba de terminar de rodar la película ‘Cuidado con lo que deseas’, dirigida por Fernando Colomo y a la que le dedicó un bonito post en sus redes. «Me siento afortunado de haber trabajado con historia viva del cine. Gracias a todo el equipo por vuestro cariño, esfuerzo y talento», escribió junto a la imagen de una claqueta.

En cuanto al amor, Dani Rovira no ha desvelado si tiene o no nueva pareja, pero puede decir que tiene mucho amor. Su familia, sus amigos, sus seguidores y su ex, Clara Lago, no han dejado de apoyarle y de estar a su lado en todo este tiempo. ¿Se puede pedir más?