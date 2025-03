Luis Giménez, ex marido de Marta Pombo, sigue vinculado profesionalmente a la que fuera su familia política, tal y como ha podido confirmar en exclusiva LOOK. Hace cinco años que el ex cuñado de María Pombo fundaba El Becario Agency, una empresa especializada en Marketing digital, Redes sociales, Diseño web, Shootings, Imagen de marca e Inversión en ADS, tal y como describen en su cuenta de LinkedIn, fundada en enero del 2020 y que actualmente siguen trabajando para negocios del clan Pombo.

Las empresas Pombo con las que trabaja

Tal y como describe la web de la agencia, negocios como Camino Food & Drinks (el restaurante de Papín Pombo), Grupo Archarray (la constructora familiar que dirige Pablo Castellano con su hermano Jacobo) y La Martinuca (la empresa especializada en tortillas en la que María Pombo y su marido son socios) «confían» en ellos. Sin embargo, tal y como ha podido saber este medio, desde hace seis meses que la empresa de comunicación de Luis Giménez ya no trabaja con La Martinuca pero sí para el resto de empresas relacionadas con su ex familia política. Un descuido por parte de El Becario, ya que en su web permanece que los mencionados negocios siguen confiando en ellos.

Este medio ha podido confirmar con Vertical, la agencia que representa a las hermanas Pombo, Papín Pombo, María Martín de Pozuelo y Bayona, entre otros, que ha optado por la prudencia y el silencio a la hora de confirmar que sigue vinculada profesionalmente con el exmarido de Marta Pombo, desde la agencia de Luis Giménez nos aseguran que siguen trabajando con algunas empresas que llevan detrás el apellido de la ex familia política de su fundador.

Tras la polémica de Tipi Tent

A finales del 2024 se destapaba que Tipi Tent, el negocio que fundaron María y Marta Pombo tras el despegue de su fama, debía un total de 17.504,82 en facturas a un negocio de logística.

Días después de que saliera a la luz la información, la mujer de Pablo Castellano daba la cara ante las cámaras de GTRES para aclarar que tanto su hermana como ella hacía tiempo que dejaron de ser socias de la marca. «Nos desvinculamos de la marca a finales de julio. Y nuestra decisión fue también un poco por eso, porque había cosas de las que no nos enterábamos. Hemos crecido con esta marca, pero sentíamos que era el momento de poner punto final a esta historia que nos ha encantado, pero que empezaba a ser un problema para nosotras. Y sobre todo para Marta, que trabajaba con su ex marido. Sólo nos queda el buen recuerdo y lo que nos ha aportado todos estos años. Para Marta es más personal lo que le afecta a ella. Es volver a remover ciertos temas que no quiere».

Por su parte, Marta Pombo también zanjó la polémica en la cuarta temporada de su documental familiar en una conversación con su hermana pequeña. «Tenía una dependencia emocional. Me ha venido de golpe cuando terminé hace 5 años con todo. Siento decepción. Mantenía esa relación por una dependencia emocional que ya no quiero. Estaba en un agujero negro», aclaró para dar las razones de su distanciamiento con su ex marido. A pesar de ello, y aunque cortaran lazos profesionales con respecto a Tipi Tent, no ha sido así con otros negocios por los que la familia Pombo sigue vinculada a Giménez.